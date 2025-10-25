Et soudain, Zachary Athekame a fait exploser San Siro

Mené par Pise à San Siro, le Milan de Massimiliano Allegri a été sauvé par un improbable héros: le Genevois Zachary Athekame, buteur de 25 mètres dans le temps additionnel. «Je ne peux pas être trop heureux», explique-t-il toutefois.

Zachary Athekame a sauvé le Milan de la défaite ce vendredi à San Siro. Photo: Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Le retour de Massimiliano Allegri à l’AC Milan cet été, ajouté à un recrutement intelligent et à la première place du club après sept journées, a ravivé l’espoir des tifosi rossoneri. Plus que de retrouver la Ligue des champions au terme de cette saison, ces derniers se mettent désormais à rêver de titre après avoir notamment battu Naples (2-1), champion en titre, et dominé à la Juventus chez elle sans malgré tout la battre (0-0).

La stupeur était donc d'autant plus grande chez les supporters milanais ce vendredi soir lorsque, contre toute attente, Pise, néo-promu en Série A, renversait la rencontre à la 86e minute de jeu (1-2). Les minutes avançaient, le quatrième arbitre indiquait six minutes de temps additionnel sur son panneau d'affichage et les supporters rouge et noir espéraient un miracle.

Passe décisive de Luka Modrić

Celui-ci a bien eu lieu. Et pour ajouter à sa superbe, la délivrance est venue des pieds du Suisse Zachary Athekame, entré en jeu à la 76e minute pour sa quatrième apparition en Série A depuis son arrivée cet été de Young Boys. Décalé sur le côté droit par le légendaire Luka Modrić, excusez du peu, le latéral a trompé Adrian Semper d'une frappe d'environ 25 mètres. De quoi faire exploser San Siro. Mais aussi le numéro 24 qui n'a pas trop su comment célébrer sa réalisation et qui s'est contenté de sauter un peu dans tous les sens. «J'ai simplement tiré et nous avons marqué, je n'ai pensé à rien», explique le Genevois à «Sky Sport 24» après la rencontre.

Le Genevois Zachary Athekame félicité par son coéquipier Rafael Leao, auteur du 1-0. Photo: Getty Images

Il faut dire que la déception était grande dans le camp milanais après la partie. «J'étais content d'avoir aidé l'équipe, mais le plus important, c'est le collectif et nous n'avons pas gagné. Nous avons perdu deux points, donc je ne peux pas être trop heureux», ajoute l'international suisse M21, heureux d'avoir pu faire trembler les filets pour la première fois à San Siro, ce stade si spécial. Une enceinte qui inhibe les jeunes, d'après Massimiliano Allegri. «Il n'est pas facile pour eux d'y jouer», explique le «Mister» en conférence de presse en faisant allusion au Suisse, mais aussi à plusieurs de ses autres coéquipiers.

«Superbe but pour égaliser»

Que pense-t-il de Zachary Athekame depuis son arrivée à Milan? «Il progresse», se contente-t-il de répondre, préférant parler de l'ensemble de son équipe plutôt que de s’attarder sur les cas individuels. La «Gazzetta Dello Sport», célèbre quotidien sportif italien, ne manque quant à elle pas d'évoquer les cas individuels. Et concernant le Genevois, il y a de quoi revenir sur certaines situations. Notamment celle qui mène au deuxième but de Pise sur lequel il ne fait pas bonne figure.

«Il entre sur le côté gauche et commence par commettre des erreurs: il reçoit un carton jaune, rate une passe facile et coupe la position de hors-jeu lors du 1-2. Superbe but pour égaliser», écrit-on du côté de la rédaction italienne en donnant un 6 à la prestation du Genevois.

En marquant ce vendredi, Zachary Athekame a sauvé le match du Milan (2-2). Et peut-être même la saison du club, à en croire son coach. «Le point d'aujourd'hui sera crucial pour atteindre notre objectif.»