De mauvais souvenirs sédunois
«On est bien placés pour savoir que Thoune est difficile à jouer»

Jouer le FC Thoune n'est pas forcément un bon souvenir pour le FC Sion. Lors de la saison des Valaisans en Challenge League, ils s'étaient inclinés à trois reprises face aux joueurs bernois. «Mais les séries sont faites pour s'arrêter», rappelle Didier Tholot.
Publié: il y a 55 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Écouter
Didier Tholot et Sion retrouve Thoune en Super League.
Photo: Nico Ilic/freshfocus
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Dans son histoire très récente, le FC Sion n'aime pas jouer Thoune. Lors de la saison 2023/24 que les Valaisans avaient passé en Challenge League, ils avaient rencontré à quatre reprises l'équipe de l'Oberland bernois. Résultat: trois défaites, un match nul. Un bilan famélique qui aurait bien pu coûter aux Sédunois leur retour dans l'élite, eux qui avaient finalement décroché la première place avec trois points d'avance sur… Thoune.

Depuis cet été, les pensionnaires de la Stockhorn Arena sont de retour dans l'élite du football suisse. Et pour l'instant, ils éclaboussent tout le monde. 9 matches, 19 points, leader. Rien que ça. Double raison pour le FC Sion de s'en méfier, ce samedi sur la pelouse de Tourbillon (18h).

«C'est une équipe difficile à manœuvrer et on est bien placés pour le savoir, sourit Didier Tholot, en référence à la saison en deuxième division. On a eu des difficultés contre eux. C'est une équipe qui ne lâche rien, qui maximise ses situations. Mais ils ont des failles.» Évidemment, le Français ne va pas les révéler devant la presse la veille du match.

«Mieux de gagner à domicile»

Par contre, il ne se focalise pas trop sur ces rencontres en Challenge League qui remonte déjà à 18 mois, pour la plus récente. «Il n'y a pas d'éléments à en retirer. C'est juste une équipe qui fait un début de saison canon et ce sera un challenge intéressant pour nous.» D'autant plus intéressant que, à la maison, le FC Sion a de la peine, avec une seule victoire en quatre sorties. «Pour obtenir le maintien, c'est clairement mieux de gagner à domicile, rappelle Didier Tholot. Il faut que mes défenseurs soient bons et ne prennent pas de but.» Sourire en coin, il regarde Kreshnik Hajrizi, assis à sa gauche.

Ces mauvais souvenirs de Thoune, le défenseur ne s'y intéresse pas trop. «On m'en a parlé à mon arrivée mais on ne doit pas se concentrer là-dessus, prévient-il. On est en confiance et à nous de continuer sur cette lancée.» Bon face à Grasshopper le week-end dernier, Sion voudra évidemment décrocher les trois points pour se rapprocher de la tête de Super League. «C'est une occasion unique de pouvoir montrer qu'on mérite d'être là, ajoute Didier Tholot. On va respecter Thoune et son début de championnat magnifique. Mais toutes les séries sont faites pour s'arrêter.» Celle des non-victoires du FC Sion face aux Bernois aussi, donc.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
9
6
19
2
FC Bâle
FC Bâle
9
9
18
3
FC St-Gall
FC St-Gall
9
8
18
4
FC Sion
FC Sion
9
4
15
5
Young Boys
Young Boys
9
-2
14
6
FC Lucerne
FC Lucerne
9
1
13
7
FC Lugano
FC Lugano
9
-2
13
8
FC Zurich
FC Zurich
9
-3
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
1
9
10
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
9
1
9
11
Servette FC
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthour
FC Winterthour
9
-18
2
Tour final
Tour de relégation
