Enfin! Donat Rrudhani a longtemps attendu sa première titularisation avec le FC Sion. Celle-ci est survenue ce dimanche au Letzigrund et l'international kosovar a inscrit sur penalty le seul but de la victoire valaisanne face à GC (1-0).

Donat Rrudhani célèbre son penalty victorieux en compagnie de Winsley Boteli. Photo: Nico Ilic/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Entré en jeu face à Servette (0-2), Lausanne (0-0) et Lucerne (3-3), Donat Rrudhani a profité ce week-end de l'absence de Benjamin Kololli, blessé, pour fêter sa première titularisation avec le FC Sion. Arrivé en fin de mercato et pas du deuxième stage en Russie pour une question de visa, le Kosovar a honoré cette première par le penalty de la victoire, impeccablement transformé à la 60e après un tirage de maillot sur le meilleur homme sur le terrain, l'avant-centre Rilind Nivokazi.

S'il cherche encore sa meilleure forme, et doit monter en puissance (son match a été irrégulier), il n'en reste pas moins qu'il s'est déjà montré décisif, frappant de plus le poteau en première période. Après la rencontre, c'est tout heureux qu'il s'est arrêté devant les médias présents au Letzigrund ce dimanche.

Donat, quelles sont vos impressions à chaud après ce succès?

Je dirais que c'est une victoire vraiment méritée. On a bien commencé le match, mais après le carton rouge, on s'est peut-être laissés un peu aller, mais on s'est vite repris. On s'est créés énormément d'occasions. Je pense qu'avec un peu plus d'efficacité, ce match-là peut se finir à 4 ou 5-0. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer tous ces buts. Mais un de plus que l'adversaire, ça suffit pour gagner (sourire). On ramène les trois points à la maison!

Avez-vous douté à un moment, voyant que le but n'arrivait pas?

Franchement, après le poteau de Nivokazi en deuxième période, je me suis dit que la balle ne voulait pas entrer! C'était incroyable... On a eu tellement d'occasions, mais à chaque fois il y avait un pied ou le poteau. Rilind a tiré sur le poteau, Josias sur la latte, moi aussi sur le poteau! Le gardien en a aussi sorti quelques-uns, mais bon, il y a eu ce penalty, que j'ai heureusement marqué.

C'était clair que c'était vous qui alliez tirer ce penalty?

Le coach a désigné Ali Kabacalman et moi, et je dois remercier Ali, parce qu'il me donne le ballon et me dit: «Allez, va marquer ton premier but». C'est aussi grâce à lui.

Vous avez parlé de ce carton rouge qui tombe tôt et qui change le match.

C'est ça, parce qu'on sait que quand une équipe joue à dix, forcément elle va se regrouper derrière. C'est ce qu'a fait GC au début, mais après, ils ont commencé à sortir. Et là, ça devient dangereux, parce que Nivokazi est très fort en un contre un. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs dans le championnat qui peuvent le contrer. Il est très fort dans cet aspect du jeu. On s'est créé trois ou quatre occasions en un contre un. Même le penalty vient comme ça.

Il y a deux semaines, vous revenez à 3-3 en toute fin de match à Lucerne et là, mine de rien, même à onze contre dix, il a fallu tenir le score. Voit-on un FC Sion plus solide mentalement?

Cette mentalité s'installe doucement et c'est très important. On doit se persuader qu'on peut revenir à tout moment ou qu'on peut garder le résultat. On l'a montré à Winterthour et on le montre aujourd'hui. J'espère qu'on va continuer comme ça.

Quand vous avez vu que Benjamin Kololli n'était pas là à l'entraînement vendredi, avez-vous pensé que votre chance était venue?

Non, même pas. On ne savait pas s'il allait venir ou non, la décision s'est prise au dernier moment.



