Cette fois, Sion en a profité!

Comme en janvier, le défenseur de GC Saulo Decarli s'est fait expulser en tout début de match contre le FC Sion. Mais ce dimanche, les Valaisans ont su quoi faire de cette supériorité numérique, s'imposant 1-0 au Letzigrund grâce à un penalty de Donat Rrudhani.

Ilyas Chouaref et le FC Sion sont venus s'imposer au Letzigrund ce dimanche. L'objectif top 6 est toujours d'actualité! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Sion est toujours en course pour le top 6 grâce à cette victoire, étriquée mais bien réelle, obtenue au Letzigrund ce dimanche face à des Sauterelles réduites à dix dès le début de la rencontre. Donat Rrudhani a transformé le penalty de la victoire à la 60e. Les Valaisans sont donc bien rentrés de la trêve internationale et peuvent s'apprêter à recevoir Thoune très sereinement samedi prochain à Tourbillon.

Saulo Decarli, l'histoire sans fin

Lorsque Marijan Drmic a sorti le carton rouge à la 12e, après avoir consulté la VAR, les supporters et les suiveurs du club valaisan ont immédiatement repensé au tout premier match de l'année civile en cours, le 18 janvier, lorsque le FC Sion s'était incliné à Tourbillon 1-0 face à GC en ayant joué 86 minutes à onze contre dix à la suite de l'expulsion de Saulo Decarli à la 4e. Cette fois, le défenseur central est resté huit minutes de plus sur la pelouse, mais la prochaine fois qu'il aura à affronter Sion, nul doute qu'il dormira un peu moins bien la nuit avant la rencontre...

Marijan Drmic montre le carton rouge à Saulo Decarli (au centre). Photo: keystone-sda.ch

Gerald Scheiblehner, confronté à cette expulsion précoce, décidait de ne pas faire de changement, demandant simplement à son équipe de se réorganiser. Les Sauterelles, en forme ces derniers temps, n'ont d'ailleurs pas fait que résister, essayant constamment de proposer du jeu et d'aller embêter l'arrière-garde valaisanne. Le spectre du 18 janvier refaisait alors surface et, plus que la défaite, ce sont ses conséquences qui avaient pourri la suite de la saison du FC Sion, vu que le président Christian Constantin a utilisé chaque occasion pour mettre la pression sur son entraîneur en lui rappelant cette défaite à onze contre dix.

Donat Rrudhani inscrit le penalty décisif

Au fur et à mesure que la rencontre avançait, et que Sion n'arrivait pas à prendre l'avantage, Didier Tholot a ainsi sans doute vu les nuages noirs arriver au-dessus de sa tête, et il ne fallait pas être un grand connaisseur du football pour savoir que ceux-ci étaient provoqués par la colère présidentielle.

Les joueurs du FC Sion se félicitent après l'ouverture du score de Donat Rrudhani sur penalty. Photo: Nico Ilic/freshfocus

Heureusement pour le coach du FC Sion, ses joueurs ont trouvé la faille à la 60e après un tirage de maillot sur Rilind Nivokazi. Donat Rrudhani, titulaire en ce dimanche, le transformait parfaitement et Sion prenait l'avantage.

Sion a trouvé trois fois les montants

Ce but était mérité pour le FC Sion, qui avait trouvé trois fois les montants auparavant! Une première fois à onze contre onze (Josias Lukembila de la tête sur la transversale, 9e), une deuxième par Donat Rrudhani (19e, poteau extérieur) et une troisième par Rilind Nivokazi (51e, poteau sur une frappe du gauche). Entretemps, Ilyas Chouaref a vu son but être annulé pour hors-jeu (38e).

Les Valaisans tremblent dans la foulée de l'ouverture du score

Sion a connu son premier moment de flottement dans la foulée de l'ouverture du score, laissant le ballon à GC, qui se montrait dangereux à plusieurs reprises entre la 60e et la 70e. Les 6924 spectateurs du Letzigrund, moins les 400 supporters valaisans, commençaient à véritablement donner de la voix, eux qui ont estimé avoir été floués par l'arbitrage ce dimanche et ce dès la 12e minute et l'expulsion de Saulo Decarli, jugée trop sévère par les fans des Sauterelles.

GC avait cependant laissé passer sa chance dans ce match, les efforts effectués pour tenir bon pendant une heure se faisant sentir en fin de rencontre. Les Zurichois, malgré l'extrême jeunesse de leur effectif, n'avaient plus le gaz nécessaire pour mettre la pression sur la défense valaisane.

Anthony Racioppi, passeur décisif sur le penalty de la victoire (il avait déjà réussi un assist voilà deux semaines à Lucerne), s'offre donc un nouveau blanchissage, mais celui-ci n'était de loin pas le plus compliqué de l'année pour le gardien genevois du FC Sion.