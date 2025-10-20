Interviewée par la «Gazzetta dello Sport», Alisha Lehmann a dû répondre à une série de questions sur ses choix personnels. Au moment de choisir entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, elle n'a pas hésité.

Alisha Lehmann a changé de club l'été dernier et a quitté la Juventus pour Come. Photo: imago/Jan Huebner

Blick Sport

Dans la série «This or That», les athlètes sont questionnés «en rafale» sur tout un tas de choses concernant leurs préférences. Cela va des réseaux sociaux au palmarès en passant par la mode. Joueuse de Côme depuis cet été, Alisha Lehmann s'est prêtée à ce petit jeu pour le compte des réseaux sociaux de la «Gazzetta dello Sport».

On y apprend dans un premier temps qu'elle préfère Instagram à TikTok. Elle serait davantage heureuse de marquer en finale d'une Coupe du monde plutôt qu'en finale de Champions League. «Sans aucun doute», ajoute-t-elle, tout sourire. Elle ne le verbalise pas, mais la réponse est tout autant fulgurante au moment de choisir entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'est sur le Portugais que s'est porté son choix.

La dernière question était un rien moins controversée puisqu'elle a dû choisir entre le chocolat suisse et l'italien. La réponse coule de source, puisqu'elle a choisi son pays natal. Mais y avait-il vraiment débat sur cette ultime interrogation?