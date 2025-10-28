DE
FR

Une statistique impressionnante
À ce jeu-là, Granit Xhaka trône en tête de la Premier League

Granit Xhaka continue d'impressionner son monde, même à 33 ans. Le début de saison étincelant de son club, le néo-promu Sunderland, n'est pas anodin. Son capitaine évolue à un niveau très élevé... en témoigne une statistique assez édifiante.
Publié: il y a 36 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
Partager
Écouter
Le capitaine de la Nati, Granit Xhaka, est en tout grande forme en ce moment. À 33 ans, son rendement est encore ultra-élevé.
Photo: AP
Blick Sport

Après neuf matchs de Premier League, Sunderland occupe une surprenante 4e place au classement. Son capitaine, Granit Xhaka, figure quant à lui en tête du classement des joueurs... ayant parcouru le plus de kilomètres depuis le début de la saison. À 33 ans, le maître à jouer de la Nati continue d’impressionner par son volume de jeu, sa justesse technique et sa capacité à transcender ses coéquipiers. Un capitaine exemplaire, donc: 100,83 km parcourus, soit plus de 11 km par match !

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Comme à Leverkusen lors de son second passage en Allemagne, et comme en équipe de Suisse sous les ordres de Murat Yakin, Granit Xhaka assume pleinement son rôle de leader du côté de Sunderland. Au classement de la distance parcourue, il devance son coéquipier Noah Sadiki, le milieu de terrain de Sunderland, ainsi qu’Elliot Anderson (Nottingham), Daniel Muñoz (Crystal Palace) et Sander Berge (Fulham), qui complètent le top 5.

Indétrônable

À noter qu’en championnat, Granit Xhaka a disputé l’intégralité des matchs depuis le début de la saison, sans manquer une seule minute de jeu. Il compte également trois passes décisives à son actif. À 33 ans, le Bâlois ne semble pas s’essouffler le moins du monde.

À lire aussi sur Granit Xhaka
Granit Xhaka et Sunderland sur le podium
Premier League
Les Black Cats sont chauds!
Granit Xhaka et Sunderland sur le podium
Granit Xhaka, nouveau patron de Sunderland
Nouveau patron de Sunderland
Granit Xhaka, «un leader né» selon Theo Walcott
Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
9
13
22
2
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
9
5
18
3
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
9
10
17
4
Sunderland AFC
Sunderland AFC
9
4
17
5
Manchester City FC
Manchester City FC
9
10
16
6
Manchester United FC
Manchester United FC
9
1
16
7
Liverpool FC
Liverpool FC
9
2
15
8
Aston Villa
Aston Villa
9
1
15
9
Chelsea FC
Chelsea FC
9
6
14
10
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
9
3
13
11
Brentford FC
Brentford FC
9
0
13
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
9
1
12
13
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
9
-1
12
14
Everton FC
Everton FC
9
-3
11
15
Leeds United
Leeds United
9
-5
11
16
Burnley FC
Burnley FC
9
-5
10
17
Fulham FC
Fulham FC
9
-5
8
18
Nottingham Forest
Nottingham Forest
9
-12
5
19
West Ham United FC
West Ham United FC
9
-13
4
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
9
-12
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus