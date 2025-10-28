Granit Xhaka continue d'impressionner son monde, même à 33 ans. Le début de saison étincelant de son club, le néo-promu Sunderland, n'est pas anodin. Son capitaine évolue à un niveau très élevé... en témoigne une statistique assez édifiante.

À ce jeu-là, Granit Xhaka trône en tête de la Premier League

Le capitaine de la Nati, Granit Xhaka, est en tout grande forme en ce moment. À 33 ans, son rendement est encore ultra-élevé. Photo: AP

Blick Sport

Après neuf matchs de Premier League, Sunderland occupe une surprenante 4e place au classement. Son capitaine, Granit Xhaka, figure quant à lui en tête du classement des joueurs... ayant parcouru le plus de kilomètres depuis le début de la saison. À 33 ans, le maître à jouer de la Nati continue d’impressionner par son volume de jeu, sa justesse technique et sa capacité à transcender ses coéquipiers. Un capitaine exemplaire, donc: 100,83 km parcourus, soit plus de 11 km par match !

Comme à Leverkusen lors de son second passage en Allemagne, et comme en équipe de Suisse sous les ordres de Murat Yakin, Granit Xhaka assume pleinement son rôle de leader du côté de Sunderland. Au classement de la distance parcourue, il devance son coéquipier Noah Sadiki, le milieu de terrain de Sunderland, ainsi qu’Elliot Anderson (Nottingham), Daniel Muñoz (Crystal Palace) et Sander Berge (Fulham), qui complètent le top 5.

Indétrônable

À noter qu’en championnat, Granit Xhaka a disputé l’intégralité des matchs depuis le début de la saison, sans manquer une seule minute de jeu. Il compte également trois passes décisives à son actif. À 33 ans, le Bâlois ne semble pas s’essouffler le moins du monde.