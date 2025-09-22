Granit Xhaka a réalisé un début de saison convaincant en Premier League avec Sunderland. Son ancien coéquipier à Arsenal, Theo Walcott, ne tarit pas d'éloges à son égard.

1/5 Granit Xhaka a réalisé un très bon début de saison avec l'AFC Sunderland. Photo: Getty Images

Lino Dieterle

Quel début de saison pour Granit Xhaka et l’AFC Sunderland. Avec huit points et une seule défaite, les Black Cats occupent une remarquable 7e place en Premier League.

Granit Xhaka, qui n’a pas manqué une seule minute depuis son arrivée, joue un rôle central dans ce succès. Dimanche, il a délivré sa deuxième passe décisive lors du match nul 1-1 contre Aston Villa. Dans une phase confuse, il a su garder son sang-froid et déposer de la tête un ballon parfait dans la course de son coéquipier Wilson Isidor.

«C’est tellement difficile à faire»

L’ancien international anglais Theo Walcott, qui a côtoyé Granit Xhaka à Arsenal entre 2016 et 2018, n’a pas tari d’éloges dans l’émission «Match of the Day» de la BBC. «C’est comme si le temps ralentissait pour lui. Il amortit parfaitement le ballon. C’est l’une des plus belles passes décisives que nous verrons cette saison en Premier League.»

Theo Walcott souligne également combien le Suisse sera essentiel pour Sunderland grâce à ses qualités de meneur d’hommes: «Son arrivée a surpris beaucoup de monde. Mais s’ils veulent se maintenir en Premier League, il sera le facteur décisif.»

Un leader né

Selon Theo Walcott, Granit Xhaka s’était déjà affirmé comme leader dès son arrivée à Arsenal. «Il a été comme ça dès le premier jour. Tu pouvais toujours l’entendre. Peu importe où il était, sur le terrain d’entraînement ou dans le vestiaire.»

Mais les premières saisons en Angleterre n’ont pas été simples, le milieu suisse ayant été critiqué pour un prétendu manque de discipline. «Peut-être que je l’ai mal compris au début», reconnaît Theo Walcott avec le recul. «Mais il n’a jamais été un joueur qui se cachait.»

Une maturité acquise en Allemagne

Pour Theo Walcott, c’est son passage à Leverkusen qui a fait franchir un cap à Granit Xhaka. En deux saisons, le Suisse a mené le Bayer au titre en Bundesliga et affirmé son rôle de capitaine. «Cette qualité de leader a toujours été là, mais avec les titres remportés, il a atteint un nouveau niveau», estime l’international anglais aux 47 sélections.

Et de conclure: «Son expérience va tirer toute l’équipe vers le haut. Tous profiteront de sa passion, de sa faim et de son courage. D’autres éloges suivront, j’en suis sûr.»