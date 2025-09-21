Sunderland a manqué une belle occasion de confirmer son bon début de saison en Premier League. En infériorité numérique pendant près de 60 minutes, Xhaka et ses coéquipiers ont dû se contenter du match nul face à un Aston Villa en perdition.
Avant ce match, Aston Villa n'avait encore marqué aucun but en Premier League cette saison. Toutefois, Sunderland s'est mis tout seul en difficulté, lorsque son latéral Reinildo Mandava a été exclu après un coup de sang à la 34e minute.
La lumière vient de Xhaka
Aston Villa en a profité pour ouvrir le score à la 67e minute, grâce à un boulet de canon lointain de son défenseur Matty Cash. Mais, Sunderland a égalisé par Isidor, servi par Granit Xhaka.
Malgré une grosse occasion pour Aston Villa dans les arrêts de jeu, le match s'est terminé sur le score de 1-1. Xhaka et ses coéquipiers comptent dont huit points en cinq matchs.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Liverpool FC
5
6
15
2
Tottenham Hotspur FC
5
7
10
3
AFC Bournemouth
5
1
10
4
Arsenal FC
0:1
5
7
9
5
Manchester City FC
1:0
5
5
9
6
Crystal Palace FC
5
4
9
7
Chelsea FC
5
5
8
8
Sunderland AFC
5
2
8
9
Fulham FC
5
1
8
10
Everton FC
5
1
7
11
Manchester United FC
5
-2
7
12
Leeds United
5
-3
7
13
Newcastle United FC
5
0
6
14
Brighton & Hove Albion FC
5
-2
5
15
Nottingham Forest
5
-4
5
16
Burnley FC
5
-3
4
17
Brentford FC
5
-4
4
18
Aston Villa
5
-4
3
19
West Ham United FC
5
-8
3
20
Wolverhampton Wanderers FC
5
-9
0