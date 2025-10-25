DE
Les Black Cats sont chauds!
Granit Xhaka et Sunderland sur le podium

Sunderland, promu en Premier League, a réalisé l'exploit de battre Chelsea 2-1 à l'extérieur. L'équipe de Granit Xhaka remonte provisoirement à la deuxième place du classement. Le match a été marqué par un but tardif de Chemsdine Talbi à la 93e minute.
Publié: il y a 15 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
Écouter
Granit Xhaka (à gauche) et Sunderland ont créé la surprise à Stamford Bridge.
Photo: Joanna Chan
ATS Agence télégraphique suisse

Le promu Sunderland, mené dès la 4e minute, a arraché la victoire sur la pelouse de Chelsea samedi (2-1). L'équipe de Granit Xhaka est provisoirement deuxième du classement de Premier League. Les Black Cats ont cédé rapidement devant Alejandro Garnacho (4e) mais ils ont égalisé grâce au Français Wilson Isidor (22e) puis arraché la victoire sur un but d'un entrant, Chemsdine Talbi (90e+3). Titulaire dans l'entrejeu, Xhaka a une nouvelle fois livré un match plein avec son nouveau club.

Au classement, Sunderland occupe la deuxième place avec 17 points, du moins temporairement et avant les matches d'Arsenal (1er, 19 pts) et Manchester City (3e, 16 pts), opposés dimanche à Crystal Palace et Aston Villa respectivement.

Chelsea en difficulté

A l'inverse, c'est une très mauvaise opération pour Chelsea (7e, 14 pts) qui restait sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, en comptant notamment celle contre Liverpool (2-1) et les cartons face à Nottingham Forest (3-0) et l'Ajax Amsterdam (5-1).

Le Newcastle de Fabian Schär, entré à jeu à la 61e, s'est pour sa part imposé à domicile contre Fulham (2-1), grâce à un but décisif de Bruno Guimaraes à la 90e. Les Magpies sont 11es avec un bilan de trois victoires, trois nuls et trois défaites.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
12
19
2
Sunderland AFC
Sunderland AFC
9
4
17
3
Manchester City FC
Manchester City FC
8
11
16
4
Manchester United FC
Manchester United FC
2:0
9
1
16
5
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
8
3
15
5
Liverpool FC
Liverpool FC
8
3
15
7
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
7
14
8
Chelsea FC
Chelsea FC
9
6
14
9
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
8
4
13
10
Newcastle United FC
Newcastle United FC
9
1
12
11
Aston Villa
Aston Villa
8
0
12
12
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
0:2
9
-1
12
13
Everton FC
Everton FC
8
0
11
14
Leeds United
Leeds United
9
-5
11
15
Brentford FC
Brentford FC
8
-1
10
16
Fulham FC
Fulham FC
9
-5
8
17
Burnley FC
Burnley FC
8
-6
7
18
Nottingham Forest
Nottingham Forest
8
-10
5
19
West Ham United FC
West Ham United FC
9
-13
4
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
8
-11
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
