Yvon Mvogo à son tour étincelant

Yvon Mvogo a dégoûté les attaquants du PSG, mercredi soir en championnat.
Le gardien fribourgeois Yvan Mvogo a été le grand artisan du nul 1-1 arraché par Lorient à domicile ce mercredi soir face au Paris Saint-Germain. Seulement battu par Nuno Mendes, qui l’a ajusté en deux temps à la 49e, Yvon Mvogo a multiplié les parades et provoqué le désespoir des attaquants adverses. Il a notamment réussi un arrêt extraordinaire devant Bradley Barcola à la 71e. Le score était déjà acquis à cet instant après l’égalisation d’Igor Silva à la 51e, sur laquelle le nouveau gardien parisien Lucas Chevallier n’a pas été irréprochable.
À noter que le PSG a perdu un nouveau joueur sur blessure lors de cette 10e journée de Ligue 1. Touché à la cuisse peu après l’heure de jeu, Désiré Doué est sorti sur une civière.
Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Marseille
2:1
10
14
21
2
Paris Saint-Germain
10
11
21
3
Olympique Lyonnais
3:1
10
6
21
4
AS Monaco
3:2
10
6
20
5
RC Strasbourg
3:0
10
9
19
6
RC Lens
10
4
19
7
Lille OSC
10
9
17
8
OGC Nice
10
1
17
9
Stade Rennais FC
2:1
10
-1
14
10
Toulouse FC
1:2
10
1
13
11
Le Havre AC
10
-4
12
12
Paris FC
1:3
10
-5
10
13
Stade Brestois
10
-4
9
14
FC Nantes
2:3
10
-4
9
15
Angers SCO
1:2
10
-7
9
16
FC Lorient
10
-9
9
17
AJ Auxerre
0:3
10
-9
7
18
FC Metz
10
-18
5
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation