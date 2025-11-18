Carlos Alcaraz, numéro un mondial, renonce au tournoi final de la Coupe Davis à Bologne en raison d'une blessure à la cuisse. Cette décision met en lumière les appels des joueurs pour un calendrier moins exigeant.

La décision de Carlos Alcaraz intervient peu après sa défaite en finale des ATP Finals face à l’Italien Jannik Sinner. Photo: Getty Images

Blick Sport

Carlos Alcaraz, numéro un mondial, ne disputera pas la phase finale de la Coupe Davis. Le champion espagnol, touché à la cuisse, a décidé de mettre un terme à sa saison après avoir passé des examens médicaux à Bologne lundi. Cette décision intervient au lendemain de sa défaite en finale des ATP Finals face à l’Italien Jannik Sinner. Soucieux de ne pas aggraver sa blessure, Carlos Alcaraz a choisi de renoncer à l’épreuve, selon l’agence de presse espagnole à l’origine de l’information.

La Coupe Davis démarre mardi à Bologne et réunira les huit meilleures nations du tennis. L’Espagne, opposée à la République tchèque en quart de finale, devra composer sans sa star. L’équipe sera emmenée par Jaume Munar, Pablo Carreno-Busta, Marcel Granollers et Pedro Martinez.

Pas un cas isolé

Le forfait d’Alcaraz n’est pas un cas isolé. Plusieurs joueurs de premier plan ont fait l’impasse sur la Coupe Davis cette année, épuisés par une saison particulièrement dense. En octobre, Jannik Sinner avait déjà renoncé à défendre les couleurs de l’Italie, tandis que Lorenzo Musetti s’est retiré pendant les ATP Finals.

Face à cette cascade de forfaits, les critiques sur le format actuel de la compétition se font de plus en plus pressantes. De nombreux joueurs réclament un retour aux rencontres à domicile et à l’extérieur et un étalement des matchs sur deux ans. Objectif: alléger un calendrier jugé «non viable», comme l’a dénoncé en mars dernier l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTA), qui a même déposé une plainte contre les instances dirigeantes du tennis.

Cette situation reflète un malaise grandissant dans le tennis professionnel: les meilleurs joueurs peinent à absorber les exigences physiques et mentales d’une saison sans véritable pause, au point de devoir renoncer à représenter leur pays lors d’une compétition historique comme la Coupe Davis.