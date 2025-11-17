Publié: il y a 31 minutes

Stan Wawrinka (ATP 156) et Belinda Bencic (WTA 11) représenteront la Suisse lors de la United Cup (2-11 janvier). Le Vaudois et la Saint-Galloise joueront à Perth lors de la phase de poules.

Face à l'Italie et la France

Belinda Bencic et Stan Wawrinka disputeront la prochaine United Cup Photo: Jason O'Brien

ATS Agence télégraphique suisse

Les adversaires de la Suisse dans cette phase préliminaire seront l'Italie, qui alignera notamment Flavio Cobolli (ATP 22) et Jasmine Paolini (WTA 8), et la France, qui a retenu Arthur Rinderknech (ATP 29) et Loïs Boisson (WTA 36). Trois groupes en découdront à Perth, les trois autres à Sydney.

Les vainqueurs de groupe - et le meilleur deuxième par ville - se qualifieront pour les quarts de finale de compétition. A noter que Jakub Paul, Luca Castelnuovo, Celine Naef et Naima Karamoko font également partie de la pré-sélection suisse pour cette compétition qui marquera l'ouverture de la saison.