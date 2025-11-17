Belinda Bencic et Stan Wawrinka disputeront la prochaine United Cup
Photo: Jason O'Brien
ATS Agence télégraphique suisse
Les adversaires de la Suisse dans cette phase préliminaire seront l'Italie, qui alignera notamment Flavio Cobolli (ATP 22) et Jasmine Paolini (WTA 8), et la France, qui a retenu Arthur Rinderknech (ATP 29) et Loïs Boisson (WTA 36). Trois groupes en découdront à Perth, les trois autres à Sydney.
Les vainqueurs de groupe - et le meilleur deuxième par ville - se qualifieront pour les quarts de finale de compétition. A noter que Jakub Paul, Luca Castelnuovo, Celine Naef et Naima Karamoko font également partie de la pré-sélection suisse pour cette compétition qui marquera l'ouverture de la saison.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard