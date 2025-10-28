DE
Un cinquième succès d'affilée
Belinda Bencic enchaîne après son titre à Tokyo

Belinda Bencic, 11e mondiale, s'impose au premier tour du WTA 250 de Hong Kong. La St-Galloise bat Aliaksandra Sasnovich 6-3 6-4, enchaînant une cinquième victoire consécutive.
Publié: 13:41 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
Écouter
Belinda Bencic a parfaitement négocié son 1er tour à Hong Kong.
Photo: Louise DELMOTTE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic (WTA 11) a parfaitement négocié son 1er tour dans le WTA 250 de Hong Kong, deux jours après avoir cueilli à Tokyo son 11e titre sur le circuit principal. La St-Galloise a dominé la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 111) 6-3 6-4 en 1h30' mardi pour son entrée en lice dans son dernier tournoi de l'année.

Tête de série no 1, Belinda Bencic a connu une petite baisse de régime à l'entame de la deuxième manche, se retrouvant menée 3-1. Mais elle a tout de suite pu effacer ce break de retard pour recoller à 3-3, signant le break décisif dans le neuvième jeu avant de conclure dans la foulée sur sa première balle de match.

Cinquième succès d'affilée

La championne olympique 2021 a retrouvé tout son mordant en cette fin de saison. Elle a cueilli mardi un cinquième succès d'affilée, le huitième dans ses dix dernières parties, alors qu'elle n'avait gagné que deux matches en trois tournois joués lors de la tournée nord-américaine dans la foulée de sa demi-finale à Wimbledon.

Belinda Bencic, qui restera 11e du classement WTA lundi prochain même si elle venait à gagner le titre à Hong Kong, affrontera en 8e de finale Wang Yafang (WTA 298). Il s'agira de son premier duel avec la Chinoise de 31 ans, ex-no 47 mondial.

