Viktorija Golubic passe un tour à Jiujiang

Publié: il y a 55 minutes

Viktorija Golubic s'est imposée au premier tour du tournoi WTA 250 de Jiujiang, dont elle est la tenante du titre. Elle a battu la Japonaise Rina Saigo 6-2 6-4, faisant montre d'une grande maîtrise malgré un bref moment de tension dans le second set.

Tenante du titre, Viktorija Golubic a passé le 1er tour à Jiujiang Photo: DANIEL HAMBURY

ATS Agence télégraphique suisse

Tenante du titre, Viktorija Golubic (WTA 53) a maitrisé son sujet au 1er tour du WTA 250 de Jiujiang. La Zurichoise s'est imposée 6-2 6-4 devant la Japonaise Rina Saigo (WTA 365) mardi.

Tête de série no 2 du tableau en Chine, Viktorija Golubic a forcé la décision en gagnant sept jeux d'affilée pour faire passer de score de 1-2 à 6-2 2-0. Elle a accéléré la cadence après avoir effacé deux balles de break dans le troisième jeu du match.

Bref coup de mou en 2e manche

La Zurichoise de 33 ans a tout de même concédé un jeu de service, alors qu'elle menait 5-2 dans la seconde manche et après avoir manqué deux balles de match. Mais elle n'a pas tremblé au moment de servir une deuxième fois pour le gain de cette partie à 5-4.

Viktorija Golubic, qui remet en jeu 250 points cette semaine, perdrait une vingtaine de places dans la hiérarchie si elle venait à s'incliner au tour suivant, en 8e de finale. Sa prochaine adversaire sera Yuan Yue (WTA 113) ou Elena Pridankina (WTA 205).