Wawrinka affrontera le 98e mondial au premier tour à Gstaad. Photo: TERESA SUAREZ

ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka affrontera Alexander Shevchenko au 1er tour du Swiss Open de Gstaad. En cas de succès, le Vaudois défiera la tête de série no 2 du tableau, Alexander Bublik (ATP 31), en 8e de finale. Il s'agira du deuxième face-à-face entre Stan Wawrinka (ATP 153) et Alexander Shevchenko (ATP 98), le deuxième sur territoire helvétique. Le premier s'était déroulé à la Halle St-Jacques en 2023, au 1er tour des Swiss Indoors, et le Kazakhe s'était imposé 6-3 7-6.

Tirage au sort clément

Tirage au sort clément aussi pour les deux autres Suisses admis dans le tableau principal grâce à une invitation. Le gaucher bernois Dominic Stricker (ATP 238) se frottera à Pierre-Hughes Herbert (ATP 127), alors que l’Argovien Jérôme Kym (ATP 162) en découdra avec un joueur issu des qualifications. Dominic Stricker pourrait se mesurer à la tête de série no 1 Casper Ruud (ATP 15) au 2e tour.