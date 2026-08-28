DE
FR

Sensation espagnole de 19 ans
Le prometteur Rafael Jodar sera de la partie à Bâle

La sensation espagnole Rafael Jodar sera à Bâle pour les Swiss Indoors. Le jeune joueur de 19 ans est l'une des révélations des derniers mois et rejoint un joli plateau.
Publié: il y a 51 minutes
1/2
Le prometteur Rafael Jodar jouera aux Swiss Indoors.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Swiss Indoors verront s'affronter un mélange de joueurs confirmés et de jeunes talents à Bâle. Parmi eux figurera l'Espagnol Rafael Jodar (19 ans), ont annoncé les organisateurs vendredi.

«Avoir Jodar dans le tournoi, c’est comme gagner au loto. Il ne serait pas surprenant que cette étoile montante figure bientôt parmi les principaux prétendants au titre dans les tournois du Grand Chelem», a déclaré le président du tournoi Roger Brennwald dans un communiqué.

Le tube de l'année

À seulement 19 ans, Rafael Jodar fait déjà partie de l'élite mondiale. En un an, il est passé de la 895e à la 13e place du classement ATP, une progression sans précédent dans l'histoire du tennis international. Vainqueur de l'ATP 250 de Marrakech, il a également atteint les quarts de finale aux Masters 1000 de Madrid, Rome puis à Roland-Garros.

Les organisateurs de l'ATP 500 bâlois, qui aura lieu du 24 octobre au 1er novembre, peuvent donc se réjouir de la première participation du jeune Espagnol. Il rejoint un plateau très relevé composé notamment du Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 4) et de l'Américain Taylor Fritz (ATP 10).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Présenté par
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Présenté par
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus