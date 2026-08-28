La sensation espagnole Rafael Jodar sera à Bâle pour les Swiss Indoors. Le jeune joueur de 19 ans est l'une des révélations des derniers mois et rejoint un joli plateau.

Le prometteur Rafael Jodar sera de la partie à Bâle

Le prometteur Rafael Jodar sera de la partie à Bâle

ATS Agence télégraphique suisse

Les Swiss Indoors verront s'affronter un mélange de joueurs confirmés et de jeunes talents à Bâle. Parmi eux figurera l'Espagnol Rafael Jodar (19 ans), ont annoncé les organisateurs vendredi.

«Avoir Jodar dans le tournoi, c’est comme gagner au loto. Il ne serait pas surprenant que cette étoile montante figure bientôt parmi les principaux prétendants au titre dans les tournois du Grand Chelem», a déclaré le président du tournoi Roger Brennwald dans un communiqué.

Le tube de l'année

À seulement 19 ans, Rafael Jodar fait déjà partie de l'élite mondiale. En un an, il est passé de la 895e à la 13e place du classement ATP, une progression sans précédent dans l'histoire du tennis international. Vainqueur de l'ATP 250 de Marrakech, il a également atteint les quarts de finale aux Masters 1000 de Madrid, Rome puis à Roland-Garros.

Les organisateurs de l'ATP 500 bâlois, qui aura lieu du 24 octobre au 1er novembre, peuvent donc se réjouir de la première participation du jeune Espagnol. Il rejoint un plateau très relevé composé notamment du Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 4) et de l'Américain Taylor Fritz (ATP 10).