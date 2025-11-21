Dernière mise à jour: il y a 43 minutes

Publié: il y a 54 minutes

L'Allemagne se qualifie pour les demi-finales de la Coupe Davis après une victoire palpitante 2-1 contre l'Argentine à Bologne. Le double allemand Krawietz/Puetz a assuré le point décisif dans un match serré, sauvant trois balles de match.

L'Allemagne élimine l'Argentine et file en demi-finale de la Coupe Davis

La paire de double allemande (Kevin Krawietz et Tim Puetz) a dû s'employer pour offrir la victoire à l'Allemagne. Photo: Luca Bruno

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe d'Allemagne a complété le dernier carré de la Coupe Davis dans la nuit de jeudi à vendredi à Bologne. Elle battu l'Argentine 2-1 au terme d'un bras de fer au scénario haletant.

Après 2h30 de combat et trois balles de matches sauvées, les spécialistes du double allemands Kevin Krawietz et Tim Puetz (11e mondiaux de la spécialité) ont apporté le point décisif à leur camp en dominant 4-6, 6-4, 7-6 (12/10) des adversaires tout aussi rompus à l'exercice, Horacio Zeballos (5e) et Andres Molteni (25e).

Mauvais démarrage

Triple lauréate de la Coupe Davis, l'Allemagne avait pourtant mal démarré son quart de finale. Son no 2 Jan-Lennard Struff (ATP 84) s'est incliné en deux sets contre Tomas Martin Etcheverry (ATP 60) dans le premier simple. Joueur le mieux classé à Bologne en l'absence de Carlos Alcaraz (ATP 1) et Jannik Sinner (ATP 2), le no 3 mondial Alexander Zverev a ensuite remis les deux équipes à égalité en dominant 6-4, 7-6 (7/4) Francisco Cerundolo (ATP 21).

La victoire de Krawietz et Puetz a offert à l'Allemagne une deuxième demi-finale d'affilée en Coupe Davis, un an après leur défaite contre les Pays-Bas à Malaga, où se jouait la phase finale de la Coupe Davis avant de déménager à Bologne en 2025.

Argentine, seule équipe non européenne

Seule sélection non européenne parmi les huit équipes qualifiées à Bologne, l'Argentine s'arrête à l'inverse aux portes d'un dernier carré qu'elle n'a plus disputé depuis 2016 en Coupe Davis.

En fin d'après-midi jeudi, l'Espagne avait également surmonté la perte du premier match contre la République tchèque pour l'emporter 2-1 contre la sélection d'Europe centrale et renouer pour la première fois depuis 2019 avec les demi-finales de la compétition. Le premier duel du dernier carré opposera vendredi la Belgique aux doubles tenants du titre italiens, privés de leurs deux habituels leaders Jannik Sinner et Lorenzo Musetti (ATP 8), qui ont déclaré forfait.