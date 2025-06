Jannik Sinner écarte Novak Djokovic et accède à la finale

Jannik Sinner va affronter Carlos Alcaraz dimanche. Photo: AFP

Jannik Sinner a rejoint Carlos Alcaraz vendredi pour la finale de Roland-Garros. Le no 1 mondial italien a dominé Novak Djokovic 6-4 7-5 7-6 (7/3). Le tennisman transalpin va disputer sa troisième finale de Grand Chelem de suite en essayant de viser un quatrième titre après l'Open d'Australie 2024, l'US Open 2024 et l'Open d'Australie 2025.

Malgré un public acquis à la cause du Serbe de 38 ans, Sinner n'a pas flanché et a fait valoir sa puissance. Même dans le tie-break du troisième set, l'Italien a su profiter de sa plus grande fraîcheur et des erreurs de son adversaire, notamment un smash à 2-0 pour Sinner.