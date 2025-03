Programme de financement Un congé maternité pour les joueuses de Tennis

La WTA et le fonds souverain saoudien (PIF) annoncent un programme de financement pour le congé maternité des joueuses de tennis. Plus de 320 athlètes pourront bénéficier d'un soutien allant jusqu'à 12 mois, facilitant la conciliation entre carrière et vie familiale.