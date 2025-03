Jakub Mensik (à droite) a été félicité par Novak Djokovic lors de la remise du trophée. Photo: Rebecca Blackwell

Novak Djokovic a été privé d'un 100e titre par Jakub Mensik dimanche au Masters 1000 de Miami. Le jeune Tchèque de 19 ans s'est imposé 7-6 (7/4) 7-6 (7/4) en finale. Le destin est parfois coquin. A l'issue d'une finale des extrêmes entre deux joueurs de 18 ans d'écart d'âge, c'est le jeune loup Mensik, en quête d'un premier succès, qui a dominé la légende Djokovic (37 ans), son idole, qui visait lui son 100e titre.

Après un début de partie retardé de près de six heures à cause de la pluie, Mensik (ATP 54) a surfé sur la confiance d'un tournoi formidable, lors duquel il aura gagné les sept tie-breaks qu'il a eu à disputer. Impérial au service (14 aces) et solide dans les moments chauds, Mensik a su, malgré son inexpérience, maîtriser un match serré et au niveau de jeu très élevé face au grand maître serbe aux 24 titres en Grand Chelem.

«Si je suis là c'est grâce à toi»

«Si je suis là c'est grâce à toi. J'ai commencé le tennis grâce à toi. J'ai pu m'entraîner avec toi. Il n'y a pas de meilleur chose que te jouer en finale d'un tournoi. Merci pour tout ce que tu as fait pour notre sport, tu es une personne incroyable», a déclaré Mensik lors d'une cérémonie des trophées en forme de passation de pouvoir. «Ca me fait mal de l'admettre, mais tu as été meilleur dans les moments importants, notamment au service dans les moments chauds, a souri Djokovic. Pour un jeune joueur comme toi c'est un grande qualité, je suis sûr que tu l'utiliseras souvent dans le futur.» «C'est le premier d'une longue série», a promis Djokovic à son jeune adversaire, devenu le premier Tchèque victorieux en Masters 1000 depuis Tomas Berdych en 2005 à Paris.

Grand espoir du tennis, Mensik n'était pas né lorsque Djokovic jouait ses premiers matchs en Grand Chelem en 2005. Vingt ans plus tard, le Serbe reste en quête d'un 100e titre, une barrière seulement franchie jusque là chez les hommes par Roger Federer (103) et Jimmy Connors (109).

«Un miracle» de son kiné

Djokovic, forfait en demi-finale de l'Open d'Australie en janvier et champion olympique l'été dernier à Paris, a prouvé qu'il pouvait toujours tutoyer les sommets, lors du tournoi floridien où il a «connu le plus de plaisir depuis des années». Avec un oeil droit gonflé sur lequel il a appliqué régulièrement des gouttes, Djokovic a rapidement perdu son service dans la première manche (2-0 Mensik). Mais le Serbe, qui a fait admirer sa qualité de retour malgré la propreté de l'engagement adverse, a débreaké à sa première occasion (3-4) avant d'emmener Mensik au tie-break. Le Tchèque a alors été royal, notamment au filet, pour rapidement mener 5-0 puis plier la manche à 7-4.

Djokovic, qui a ensuite sauvé deux balles de break à 2-2 dans la deuxième manche, a demandé l'appui de la foule après des points superbes, est tombé plusieurs fois à terre, avant de chuter pour de bon dans un nouveau tie-break où il s'est rendu coupable de plusieurs fautes. Mensik, qui a révélé avoir failli déclarer forfait, touché à un genou, avant «un miracle» de son kiné, sera 24e mondial lundi, de loin son meilleur classement, alors que Djokovic va rester à la 5e place, mais repartir confiant en quête d'un 100e tournoi.