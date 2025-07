Ensemble depuis juin 2023, le couple s’était déjà séparé une première fois, avant de se laisser une seconde chance… qui vient de prendre fin. Photo: GC Images

Diego Buccino

Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs semaines: c’est désormais confirmé. Paula Badosa et Stéfanos Tsitsipas ne sont plus en couple. Tout a commencé lorsque les deux stars du tennis ont cessé de se suivre sur les réseaux sociaux et effacé toute trace de leur relation sur Instagram. Un signal qui n’est pas passé inaperçu pour les fans.

En plein Wimbledon

Bien que ni l'un ni l’autre ne se soit exprimé publiquement, des sources proches de l’ex-couple ont confirmé au magazine espagnol Hola que la rupture est toute récente. «La rupture vient de se produire. Tous deux ont été éliminés dès le premier tour à Londres et tout s’est accumulé pour eux», indiquent-elles.

D’après ces mêmes sources, la séparation a été influencée par une période professionnelle difficile, notamment marquée par les blessures. «Ils ne vont pas bien, c'est logique. C’est normal pour tous les couplent qui se séparent. Ils avaient bien commencé l’année, et le rêve s'est brisé», explique un proche.

Il s’agirait toutefois d’une rupture «saine», sans intervention de tierces personnes ni de pressions familiales, comme certains ont pu le suggérer. Le cercle intime précise que les deux joueurs «ont lutté pour faire avancer leur relation, mais finalement cela n’a pas été possible. Les fantômes du passé, marqués par les blessures qu’ils ont tous deux subies, sont revenus».

Une seconde chance en 2024

Après un an de relation marquée par des hauts et des bas, le couple s’était séparé, avant de se donner une seconde chance fin mai 2024. À l’époque, c’est Stéfanos Tsitsipas lui-même qui avait officialisé leur renouveau avec un message touchant: «Nous sommes à nouveau ensemble. Certaines personnes ont inventé des histoires sur nous, mais Paula n’a rien fait de mal, moi non plus. Cela a été difficile pour nous d’être séparés et j’ai traversé des moments très compliqués».