Coco Gauff éliminée dès le 1er tour à Wimbledon

Coco Gauff a été battue au 1er tour à Wimbledon. Photo: DANIEL HAMBURY

ATS Agence télégraphique suisse

Trois fois 8e de finaliste à Church Road, l'Américaine de 21 ans s'est inclinée 7-6 (7/3) 6-1 sur le court no 1 devant l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 42), après moins d'1h20' de jeu. Elle avait déjà été battue dès son entrée en lice sur le gazon de Berlin pour son premier match depuis son sacre parisien.

L'élimination de Coco Gauff vient s'ajouter à celles de Jessica Pegula (no 3), Zheng Qinweng (no 5) et Paola Badosa (no 9) parmi les les dix premières têtes de série du tableau féminin. Chez les messieurs, ce sont également quatre des dix premières têtes de série qui ont d'ores et déjà mordu la poussière.