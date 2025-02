Henry Bernet est issu d'une famille de tennismen

Henry Bernet a commencé l'année de manière extrêmement prometteuse, en remportant l'Open d'Australie chez les juniors. Photo: AFP

Marco Pescio

Le plus beau cadeau, il se l'est fait à lui-même: le jour de son 18e anniversaire, Henry Bernet est devenu le premier Suisse à remporter l'Open d'Australie junior. Ce succès, le plus important de sa carrière jusqu'à présent, n'a pas été une surprise, car le Bâlois a déjà montré ces dernières années qu'il avait un niveau de classe mondiale chez les juniors. En 2024, il a atteint les quarts de finale de Roland-Garros et juste avant l'Open d'Australie de cette année, il a déjà triomphé au tournoi de préparation de Traralgon. L'ascension de Henry Bernet est annoncée.

Et puis, il y a aussi son entourage, fou de tennis. Avant de rejoindre Swiss Tennis, Henry Bernet a été formé à la TIF Tennis Academy de Sissach. C'est là que s'entraîne actuellement sa sœur Amy (14 ans), à qui l'on prête également du talent et qui a déjà été ramasseuse de balles lors des Swiss Indoors à Bâle. Le frère d'Henry, Louis, de trois ans son aîné, est considéré comme le plus jeune directeur de tournoi en Suisse – à 18 ans, il organisait déjà des tournois internationaux de haut niveau pour les juniors et a été engagé par Marianne Bernet, qui est elle-même présidente du TC Old Boys. Ce club de tennis dont sont issus non seulement les Bernet, mais aussi Roger Federer et Marco Chiudinelli ou Rebeka Masarova.

«Travailler avec lui est très agréable»

Et en arrière-plan, ce sont bien sûr les parents, Michèle et Robert, qui tiennent les rênes. Mais moins fermement qu'avant. Car depuis peu, le jeune vainqueur de Melbourne est sous contrat avec StarWing Sports, l'agence de management à laquelle appartiennent également Stan Wawrinka et Jannik Sinner.

Chez Swiss Tennis, on apprécie la collaboration avec le camp Bernet, comme le souligne Alessandro Greco, responsable du sport d'élite: «Henry est un garçon qui a une grande capacité de compréhension. Il réfléchit et prend déjà ses propres décisions, car il sait exactement ce dont il a besoin pour s'améliorer. Travailler avec lui est très agréable. Et c'est exactement la même chose avec ses parents.»