Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka n'ont pas eu à forcer leur talent pour se hisser au 3e tour de l'Open d'Australie. De son côté, Daniil Medvedev a atteint ce cap pour la prochaine fois depuis l'US Open 2024.

Les favoris de l'Open d'Australie, dont les No 1 mondiaux Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka, ont déroulé leur jeu mercredi pour passer au troisième tour, en attendant en soirée le finaliste de l'an dernier Alexander Zverev. En quête d'un premier titre à Melbourne, Alcaraz s'est débarrassé de l'accrocheur Allemand Yannick Hanfmann (102e) 7-6 (7/4) 6-3 6-2.

«Je savais qu'il jouerait très bien, je le connais depuis les tournois Challenger. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile au début», a reconnu l'Espagnol qui n'a encore jamais dépassé les quarts de finale à Melbourne. «Ses balles m'arrivaient comme des bombes!», a-t-il ajouté en soulignant avec satisfaction avoir su ensuite «élever» son propre niveau de jeu.

Vainqueur de six titres du Grand Chelem, il affrontera vendredi le Français Corentin Moutet (34e) ou l'Américain Michael Zheng (174e et issu des qualifications) pour tenter de se hisser en huitièmes.

«Je suis heureuse»

Pas de problème non plus pour Sabalenka qui n'a pas eu à forcer pour battre la Chinoise Zhuoxuan Bai (702e et issue des qualifications) 6-3 6-1. «Je suis heureuse parce qu'elle n'est pas facile à jouer», a commenté la Bélarusse de 27 ans, double vainqueur à Melbourne et finaliste l'an dernier.

Alors qu'elle menait 5-0 dans le premier set, Sabalenka a soudain vu son adversaire remonter à 5-3. «Elle réussissait tout, je ne savais pas ce que je devais faire!», a reconnu la joueuse aux quatre titres du Grand Chelem.

Elle affrontera pour tenter de se hisser en huitièmes de finale l'Autrichienne d'origine russe Anastasia Potapova (55e), qui a battu la lauréate de l'US Open 2021, la Britannique Emma Raducanu (29e).

Quant à Gauff, elle a réussi selon ses propres termes un match «quasiment parfait» pour battre la Serbe Olga Danilovic (69e) 6-2 6-2.

Medvedev retrouve confiance

C'est une des premières choses qu'il a lui-même soulignées: Daniil Medvedev (12e) est de retour au troisième tour d'un Majeur. «Cela fait plus d'un an que je n'ai pas passé le deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem, alors je suis content», a déclaré en riant le triple finaliste à Melbourne (2021, 2022, 2024), après avoir battu le Français Quentin Halys (83e) 6-7 (9/11), 6-3, 6-4, 6-2.

Depuis son quart de finale en 2024 à l'US Open, où il avait remporté en 2021 son unique titre du Grand Chelem à ce jour, l'ex-N.1 mondial a en effet chuté au deuxième tour en Australie en 2025 puis au premier à Roland-Garros, Wimbledon et Flushing Meadows.

«Je dois avant tout reconstruire ma confiance. Si je gagne cinq matches de plus ici (ndlr: et donc le titre), ce sera super. Mais je vais prendre les matches les uns après les autres», a-t-il commenté. Il affrontera le Hongrois Fabian Marozsan (47e) pour tenter de se hisser en huitièmes de finale.

Un ace pour conclure

Mercredi, après avoir arraché la première manche, Halys a réussi le break d'entrée dans le deuxième set et a eu trois balles à 40/0 pour mener 3-1. Mais au lieu de ça, le Russe a enchaîné cinq points d'affilée pour recoller à 2-2 et dominer la suite de la manche. Et de la partie, conclue sur un ace.

«Quentin a très bien joué et je suis content d'avoir évolué à un bon niveau pour gagner», a commenté Medvedev, qui estime ne pas encore jouer aussi bien qu'à Brisbane où il s'est imposé avant de venir à Melbourne, où il a «du mal» à s'adapter aux courts. En soirée, Zverev (3e) jouera son deuxième tour contre le Français Alexandre Müller (52e).