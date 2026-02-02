Novak Djokovic a manqué l'occasion de gagner son 25e titre du Grand Chelem, ce dimanche à l'Open d'Australie. La défaite contre Carlos Alcaraz ronge fortement le Serbe. Était-ce sa dernière chance de réaliser son dernier grand objectif?

Cédric Heeb

La déception se lit sur le visage de Novak Djokovic (38 ans) lorsqu’il prend place en conférence de presse après la finale de l’Open d’Australie. Pour sa première finale en Grand Chelem depuis Wimbledon 2024, le Serbe voit s’envoler le 25e titre tant convoité.

«C’est très dur, là, tout de suite», lâche-t-il après sa défaite en quatre sets face à Carlos Alcaraz (22 ans, ATP 1). Novak Djokovic se dit fier de ce qu’il a montré durant ces deux semaines à Melbourne, mais perdre la finale de cette manière lui fait particulièrement mal. «Le premier set est l’un des meilleurs que j’ai joués ces deux dernières années», assure-t-il. Puis, le match a basculé — sans qu’il ne parvienne vraiment à l’expliquer.

«Je ne suis plus moi-même»

Soudain, les fautes se sont multipliées, son service a perdu en efficacité et la pression s’est faite plus lourde. «Ce qui m’irrite, c’est que cela m’est arrivé à plusieurs reprises ces deux dernières années: tout à coup, mon jeu change», constate-t-il. Selon lui, tout semblait pourtant parfaitement en place. «J’étais dans un état idéal, tout fonctionnait. Et puis, soudain, j’ai ressenti une baisse d’énergie.» Le recordman de titres du Grand Chelem lâche, lucide: «Je n’y arrive plus. Je ne suis plus moi-même.»

Il ne lui reste alors qu’à accepter la défaite et à féliciter Carlos Alcaraz. L’Espagnol est devenu à Melbourne le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser le Grand Chelem en carrière, en remportant au moins une fois les quatre tournois majeurs. «C’est un garçon formidable, avec de grandes valeurs», souligne Novak Djokovic. «Et bien sûr, c’est déjà un joueur légendaire, qui, à 22 ans, a laissé une immense empreinte dans l’histoire du sport.»

Était-ce sa dernière chance de battre le record?

Une légende, Novak Djokovic l’est depuis longtemps. Il a tout gagné. Mais il lui reste un ultime objectif: décrocher un 25e titre du Grand Chelem afin de devenir l’unique détenteur du record, tous sexes confondus. Pour l’instant, il partage cette marque avec Margaret Court. Était-ce sa dernière occasion? Peut-être, concède-t-il, pensif.

Il affirme toujours avoir la foi et la confiance nécessaires pour remporter à nouveau un tournoi du Grand Chelem. Et pourtant, à 38 ans, Novak Djokovic admet: «Je ne sais pas ce que Dieu me réserve pour l’avenir, ni si j’aurai encore un jour l’opportunité de disputer une finale de Grand Chelem.»