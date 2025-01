«Je la crois capable de s'améliorer à chaque match»

Belinda Bencic a fait un retour impressionnant en Grand Chelem. Et la Saint-Galloise, estime Heinz Günthardt, expert de tennis pour Blick et capitaine de l'équipe féminine à la Billie Jean King Cup.

1/5 Belinda Bencic est pour l'instant inarrêtable à l'Open d'Australie. Photo: keystone-sda.ch

Heinz Günthardt

Que Belinda Bencic joue bien à l'Open d'Australie ne me surprend pas du tout. Cette femme sait vraiment bien jouer au tennis – elle ne l'a pas oublié durant sa pause maternité. Mais il était important qu'elle ait l'occasion de prendre son envol. À Adélaïde, elle a passé les qualifications et n'a été arrêtée qu'en huitième de finale. Et maintenant, le tirage au sort lui a réservé une adversaire vraiment coriace au premier tour, la No 22 mondiale Jelena Ostapenko, mais la victoire contre elle a été doublement précieuse.

Belinda a réalisé d'un seul coup qu'elle avait déjà retrouvé le niveau pour battre des joueuses du top 30. Ce genre de choses te donne un coup de pouce incroyable. Avec son succès contre Suzan Lamens, elle a pu s'échauffer – et je pense qu'elle va maintenant s'améliorer à chaque match. La nouvelle décontraction qu'elle a acquise après son retour l'y aidera.

Le prochain coup est donc possible

Pas seulement parce que les priorités de sa vie ont changé avec sa fille Bella. Mais aussi parce que, après son absence du circuit, elle a de toutes autres attentes. Cela me rappelle la victoire de Roger Federer à l'Open d'Australie en 2017, qui, après une longue pause due à une blessure, pouvait aussi se présenter mentalement complètement frais.

Son adversaire du troisième tour, Naomi Osaka, peut être extrêmement dangereuse. Belinda le sait, car la Japonaise a déjà triomphé deux fois à Melbourne. Mais elle a aussi souvent joué contre elle. La clé, c'est qu'elle ne laisse pas à Osaka le temps de jouer. Elle ne doit pas se laisser acculer à la défensive, mais se montrer elle-même offensive, bien servir et retourner. Alors Belinda sera clairement la joueuse la plus constante dans ce duel. Et alors, le prochain coup est possible.

Belinda joue un si bon tennis qu'elle peut aussi aider la chance à se manifester.