Belinda Bencic passe son premier test d'endurance à l'Open d'Australie - et donne d'autres aperçus de sa nouvelle vie de maman sur le circuit, en expliquant comment elle peut s'inspirer de Roger Federer.

1/7 Belinda Bencic toute à sa joie après son succès à Melbourne. Photo: keystone-sda.ch

Marco Pescio

Belinda Bencic (27 ans, WTA 294) est de retour sur la grande scène du tennis - et joue (presque) comme si elle n'en était jamais partie! Mais même s'il manque encore à la Saint-Galloise certains «automatismes» et que sa victoire au premier tour 6-3 7-6 contre Jelena Ostapenko a été un véritable thriller - avec cinq balles de match manquées -, son succès est une véritable preuve qu'elle est de retour à bon niveau.

Belinda Bencic, qui a fait son retour en octobre après sa pause bébé, montre ainsi qu'elle est déjà capable de battre des joueuses de haut niveau. Jelena Ostapenko, qui a le même âge qu'elle, est tout de même numéro 22 mondiale. Sur SRF, elle explique en riant qu'elle va maintenant se récompenser par un bon dîner et «un peu de temps en famille». C'est en effet la première fois que son mari et entraîneur de fitness Martin Hromkovic et sa fille Bella participent à un tournoi du Grand Chelem.

Le voyage à «Down Under» est «un test» pour la famille, pour voir comment fonctionne la vie sur le circuit, dit Belinda Bencic. Elle se souvient parfaitement de la façon dont son compatriote, et quadruple père de famille, Roger Federer sillonnait le globe avec toute sa tribu. Elle déclare lors de sa conférence de presse à Melbourne: «Nous échangeons de temps en temps. J'ai toujours vu sa famille à l'époque de la Hopman Cup ou lors des tournois du Grand Chelem. Avec quatre enfants, c'est une situation très différente de la nôtre. J'ai été impressionnée par la façon dont il a géré la logistique. Nous avons beaucoup à apprendre de Roger».

Moins de sommeil, moins d'entraînement

Roger Federer et sa femme Mirka étaient accompagnés de nounous pour les deux jumelles Myla et Charlene, ainsi que Leo et Lenny. De son côté, Belinda Bencic mise sur l'aide de la famille, les grands-parents étant de temps en temps présents. La championne olympique de 2021 déclare: «Je pense que nous nous en sortons plutôt bien jusqu'à présent».

Elle s'est déjà bien habituée à sa vie de maman: «J'ai remarqué que même en dormant moins, je fonctionne toujours de la même manière. Et je m'entraîne aussi moins. Mais si je le fais, c'est de manière plus intensive».

Jusqu'à présent, le plan de Belinda Bencic fonctionne parfaitement. Son retour s'annonce prometteur - et au deuxième tour de l'Open d'Australie, elle peut rêver d'un nouveau coup gagnant. La Néerlandaise Suzan Lamens (25 ans, WTA 77) est une adversaire contre laquelle Belinda Bencic aurait été clairement favorite avant sa grossesse.