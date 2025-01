1/5 Belinda Bencic se retrouve en huitièmes de finale de l'Open d'Australie. Photo: keystone-sda.ch

Marco Pescio

Belinda Bencic continue d’étonner à l’Open d’Australie, même en conférence de presse. Après sa qualification contre la star Naomi Osaka, qui a dû abandonner à 7:6 pour Bencic en raison de problèmes d’abdominaux, la joueuse de Suisse orientale a déclaré: «Ce tournoi est encore un test pour moi. Si nous n’avions pas joué la United Cup à Sydney avec la Suisse fin décembre, j’aurais peut-être aussi fait l’impasse sur l’Open d’Australie, car il est encore si tôt pour moi.»

Cette explication tout à fait compréhensible pour une joueuse qui vient de donner naissance à une fille il y a huit mois et demi, est d’autant plus surprenante à la vue de son état de forme. La Suissesse joue comme si elle était toujours la numéro 15 mondiale qu’elle était avant son congé maternité, comme s’il n’y avait pas eu d’année d’interruption entre-temps et comme si c’était la chose la plus facile au monde.

La championne olympique de Tokyo explique: «Je joue au tennis depuis l’âge de trois ans. C’est comme faire du vélo, on ne l’oublie jamais. C’est davantage une question de condition physique.» Dans ce domaine, elle estime avoir encore une grande marge de progression. Et pourtant, Belinda Bencic se présente déjà dans une forme qui lui permet d’accéder à la deuxième semaine de l’Open d’Australie. Même avant sa grossesse, la droitière n’est jamais allée plus loin que les huitièmes de finale à Melbourne.

«Tout se passe de manière optimale»

«On ne pouvait pas s’attendre à ce qu’elle passe déjà trois tours. Ce que Belinda fait en ce moment n’est pas normal», déclare également l’expert du tennis Heinz Günthardt à Blick. «Tout se passe vraiment de manière optimale. Belinda a pu s’échauffer, elle est maintenant pleinement dans le rythme. En même temps, elle s’est qualifiée pour les huitièmes de finale sans trop forcer et elle va pouvoir économiser ses forces en raison de l’abandon d’Osaka.»

En Australie, Bencic profite de sa famille lorsqu'elle ne joue pas. Photo: Instagram

Le prochain grand test pour Belinda Bencic aura lieu dimanche matin face à la numéro trois mondiale Coco Gauff. Pour Heinz Günthardt, l’Américaine est «redoutable, car elle a une puissance énorme». En confrontation directe, le score est jusqu’à présent de un à un entre les deux joueuses.

Belinda Bencic a affirmé elle-même qu’elle se laissait moins déstabiliser par les attentes désormais: «Bien sûr, il s’agit aussi pour moi de gagner, mais je ne change pas mes plans pour cette année à cause de ce tournoi.» La joueuse a toutefois déjà réussi à faire un grand pas en direction de son objectif. Grâce à son parcours à Melbourne, elle se classera au 156e rang mondial, ce qui lui permettra de se rapprocher très rapidement des positions à deux chiffres dans le classement WTA.

«C’est tout simplement merveilleux qu’elle soit de retour! Belinda est redevenue d’un seul coup une figure emblématique pour le tennis suisse», conclut Heinz Günthardt.