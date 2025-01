Un duel des mamans attend désormais Belinda Bencic

1/4 Belinda Bencic a fait un début prometteur à l'Open d'Australie. Photo: AFP

Marco Pescio

Le constat face au jeu de Belinda Bencic est partout le même: la championne olympique de 2021 joue à l’Open d’Australie comme si elle n’avait jamais quitté le circuit. «Son retour après sa pause maternité se fait tellement naturellement que c’en est presque fou», a déclaré la journaliste britannique Catherine Withaker dans le prestigieux «The Tennis Podcast». Son interlocuteur Matthew Roberts est allé dans le même sens: «C’est impressionnant de voir à quelle vitesse elle est revenue à ce niveau.»

Il faut dire que deux mois et demi seulement après son retour prudent à Hambourg, Belinda Bencic est déjà de retour au troisième tour d’un tournoi du Grand Chelem. Reléguée au fond du classement (WTA 294) en raison de sa pause d’environ un an, elle a déjà battu Jelena Ostapenko et Suzan Lamens, respectivement 22ème et 27ème mondiale. Sa récompense sera un duel des mamans prévu ce vendredi matin à 7h (heure suisse). Elle rencontrera la quadruple vainqueur en Grand Chelem Naomi Osaka, qui a le même âge qu’elle et qui est également revenue sur le circuit l’année dernière après avoir donné naissance à une petite fille (prénommée Shai).

En raison du passé d’Osaka à Melbourne – elle y a remporté le titre en 2019 et 2021 – le match devrait se dérouler dans l’une des grandes arènes du complexe australien. La Suissesse peut en être sûre, elle a toutes ses chances. Mais le bilan des confrontations directes entre les deux joueuses, en faveur de 3-2 pour Bencic, ne lui amènera aucune assurance. Après sa pause, les cartes risquent d’être redistribuées.

Nouvelle décontraction

Naomi Osaka a fait un retour solide l’année dernière et s’est battue pour revenir dans le top 100, elle est actuellement 51ème au classement mondial. Il y a une semaine, elle était en finale à Auckland, mais elle a dû abandonner sur blessure. Mais l’état de forme de la Japonaise reste excellent, surtout si l’on pense à sa victoire au deuxième tour contre Karolina Muchova (WTA 20).

De son côté, Belinda Bencic a aussi pris le temps de se ressourcer en famille en Australie. Avant son match au tour précédent, elle s’est rendue à l’aquarium de Melbourne avec sa fille Bella et son mari et coach de fitness Martin Hromkovic. La Suissesse apprécie cette nouvelle décontraction dans son quotidien de joueuse de tennis. Comme les priorités de sa vie ont changé, elle a adapté sa charge d’entraînement. Et elle se laisse porter par l’énergie que lui donne la petite Bella. De quoi engendrer beaucoup de force avant le duel.