Andy Murray fera-t-il pencher la balance en faveur de Djokovic?

1/6 Novak Djokovic se bat pour se qualifier pour la finale de l'Open d'Australie. Photo: keystone-sda.ch

Marco Pescio

Novak Djokovic pourrait réaliser deux nouveaux exploits à Melbourne. En remportant son 25ème titre du Grand Chelem, il serait alors le plus sacérs, chez les hommes comme chez les femmes, avec une victoire de plus que l'Australienne Margaret Court, avec qui il partage actuellement le plus grand nombre de victoires en Majeurs. De plus, il fêterait enfin son 100e succès sur le circuit et rejoindrait ainsi un cercle dont seuls Roger Federer (103 titres) et Jimmy Connors (109) font partie du côté masculin.

Mais pour cela, le Serbe doit d'abord passer le test de la demi-finale vendredi contre Alexander Zverev. Le numéro deux mondial allemand est un vrai piège, comme le souligne Heinz Günthardt expert en tennis pour Blick: «Zverev a souvent bien paru contre Djokovic. Il peut jouer plus vite, accélérer et servir de manière incroyable. Novak, quant à lui, est plus constant et se déplace mieux. Cela signifie que ce sera très probablement un match très physique.»

Andy Murray a un rôle à jouer

Si le consultant dit vrai, faut-il alors craindre pour la cuisse du Serbe? Le joueur avait semblé gêné lors de sa victoire en quatre sets contre Carlos Alcaraz. Qu'il s'agisse d'une stratégie ou d'un véritable problème, Heinz Günthardt en est convaincu: «Novak devra montrer dès le début du match que même à bientôt 38 ans, il est prêt à souffrir pendant quatre heures et demie pour atteindre cette finale.» Et c'est là que son entraîneur et ex-rival Andy Murray est précieux: «Cela aidera Novak d'avoir dans le box quelqu'un qui lui a montré cet esprit de combat pendant des années. Personne n'était plus capable de s'accrocher qu'Andy.»

Heinz Günthardt se souvient de la demi-finale épique de l'Open d'Australie 2012, que les deux joueurs s'étaient livrés en cinq sets: «Murray est là pour montrer à Djokovic qu'il peut encore tenir le coup sur le plan physique. Il lui rappellera cette demi-finale que Djokovic a finalement remportée alors qu'il était déjà KO debout après le premier set.»