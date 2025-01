La victoire de Novak Djokovic face à Carlos Alcaraz est accompagnée de discussions et de polémiques. Le Serbe a-t-il délibérément freiné la dynamique de son adversaire avec un temps mort médical? Et que penser de l'imitation de l'Espagnol?

Andrea Cattani

Le duel contre la nouvelle star espagnole du tennis Carlos Alcaraz ne commence pas comme prévu pour Novak Djokovic (37 ans). Le jeune joueur de 21 ans est clairement meilleur dans le premier set et domine le champion serbe lors de presque chaque échange. Et en plus, le corps du «Djoker» semble faire grève.

Après le premier break du match à 4-5, Novak Djokovic prend un temps mort médical et se fait soigner quelques instants à la cuisse. Ce n'est clairement pas de bon augure pour une épreuve de force avec Carlos Alcaraz, qui est très fort physiquement. Novak Djokovic, le décuple champion de Melbourne, avec une jambe bandée à partir de ce moment-là, est-il sur le point d'être éliminé? Pas du tout!

Certes, le Serbe ne peut empêcher la perte du premier set peu après. Mais le numéro sept mondial s'est ensuite métamorphosé et a éliminé Carlos Alcaraz en quatre sets.

«Nous avons déjà vu ce numéro plusieurs fois»

Alors que la joie dans le camp du Serbe après le triomphe ne connaît guère de limites, sa victoire a un goût amer pour d'autres. La légende du tennis américain John McEnroe a de gros doutes sur le fait que Novak Djokovic ait été réellement blessé dans le premier set. En tant que co-commentateur lors de la retransmission en direct du match sur la chaîne ESPN, John McEnroe déclare pendant le traitement de Novak Djokovic: «Ne vous laissez pas tromper. Nous avons déjà vu ce numéro plusieurs fois».

Une scène juste après le troisième set montre que Carlos Alcaraz avait apparemment lui aussi du mal à comprendre la soudaine transformation de Novak Djokovic : Lors du changement de côté, l'Espagnol imite son adversaire pendant plusieurs secondes, fait soudain les cent pas devant son banc et regarde avec amertume son box dans les tribunes. Une pique en direction du Serbe.

Mais après le match, l'Espagnol ne laisse rien paraître de sa frustration: «J'avais franchement l'impression de contrôler le match. Mais ensuite, je l'ai laissé revenir dans le match. C'était ma plus grosse erreur».

Andy Murray connaît l'effet des temps morts de Novak Djokovic

Ce n'est pas la première fois que Novak Djokovic parvient à briser la dynamique de son adversaire après un temps mort médical et à retrouver sa force. La finale de l'Open d'Australie 2015 est restée dans les mémoires: l'adversaire était justement l'entraîneur actuel de Djokovic, Andy Murray.

Après deux sets très disputés, Novak Djokovic semble soudain pris de crampes. Un andy Murray frustré s'en était plaint sur le court: «Ne vous inquiétez pas pour lui, il fait ça tout le temps». L'Ecossais Murray perdit ensuite rapidement la finale en quatre sets et avoua même après la défaite comment le temps de traitement de Novak Djokovic l'avait déstabilisé: «Je me suis laissé distraire».

On saura bientôt si Novak Djokovic est vraiment touché ou non. La demi-finale sera le prochain test de résistance pour le Serbe: Alexander Zverev (27 ans), actuel numéro 2 mondial, l'attend déjà de pied ferme. L'Allemand devrait lui aussi donner du fil à retordre au Djoker.