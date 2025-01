Musique forte, bière et cris: le «Party Court» de l'Open d'Australie n'est pas apprécié par tous. Mercredi, un match a même dû être reporté.

Le court No 6 de Melbourne provoque des ennuis

1/5 La vue depuis le Courtside Bar sur le court 6 du Melbourne Park, appelée «Party Court». Photo: keystone-sda.ch

Cédric Heeb

«Il y a tout le temps de la musique, les gens boivent de la bière et bavardent bruyamment.» Ce qui ressemble à la description classique d'un événement par un festivalier est en fait la déclaration de la star du tennis Belinda Bencic après sa victoire au deuxième tour de l'Open d'Australie. Ce qu'elle entend par là? Le court No 6, le «Party Court».

Celui-ci se trouve au nord de la Margaret Court Arena et juste à côté du Courtside Bar. Il y règne donc une grande animation, tandis que les cracks du tennis se battent pour passer au tour suivant. «Le court est difficile, j'ai dû me concentrer fortement», a déclaré Belinda Bencic, qui pourra jouer au 3e tour contre Naomi Osaka dans la John Cain Arena (deuxième plus grand stade).

Le «Party Court» continue à faire parler de lui quelques heures après la Suissesse. Tard mercredi soir, Arthur Cazaux (ATP 79) et Jacob Fearnley (ATP 92) s'y sont affrontés en duel. Les fans ont fait tellement de bruit que le match de Félix Auger-Aliassime (ATP 23) contre Alejandro Davidovich Fokina (ATP 66) sur le court voisin 8 a été déplacé sur un autre court après seulement sept jeux.

«Je ne suis pas fan de ça»

Comme l'a expliqué le Français Arthur Cazaux après sa défaite, il a beaucoup apprécié l'ambiance: «C'était très spécial. J'adore ça, ça me donne beaucoup d'énergie. Le jeune homme de 22 ans peut toutefois comprendre la colère de Davidovich Fokina et Félix Auger-Aliassime: «Si je me mets à leur place, ça me rendrait aussi fou de jouer à côté d'un court d'où l'on n'entend que des cris.»

Le Courtside Bar a été ouvert en 2024 et peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Les organisateurs font savoir qu'il fait partie des endroits les plus populaires de l'ensemble du site et qu'il est apprécié par les visiteurs. Mais les joueurs n'apprécient pas forcément ce bar situé à proximité immédiate du court. «Je trouve que c'est un concept bizarre», a déclaré Petros Tsitsipas l'année dernière.

Son frère aîné Stefanos (ATP 12) craignait que les joueurs ne puissent pas montrer leur meilleur tennis à cause du facteur de distraction: «Quand on ne joue pas soi-même, on ne sait pas quelle concentration cela demande. Nous devons être concentrés à 100% – si le bruit nous distrait à 5%, nous avons un problème. Je ne suis pas fan de ça.»