La Confédération stoppe un projet chez Roger Federer

Le projet de construction de Roger Federer au bord du lac de Zurich est une fois de plus à l'arrêt. L'Office fédéral de l'environnement a déposé un recours contre la construction du hangar à bateaux à Rapperswil-Jona.

Le projet de hangar à bateaux de Roger Federer traîne en longueur. Photo: BENJAMIN SOLAND 1/5

Nicolas Horni

Le litige concernant le hangar à bateaux sur la propriété de Roger Federer (43 ans) à Rapperswil-Jona passe à la vitesse supérieure. Ce n'est qu'en septembre que la ville de Rapperswil et le canton de Saint-Gall ont autorisé la construction, mais la Confédération met désormais des bâtons dans les roues de l'ancien numéro 1 mondial. Comme le rapporte le «Linth-Zeitung», l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) est intervenu et a déposé un recours auprès des autorités.

Ce recours est dirigé contre la construction d'un nouveau hangar à bateaux avec un ponton et un chenal d'accès ainsi que contre la démolition de l'embarcadère existant. On ignore pour quelle raison l'OFEV intervient maintenant. En effet, en raison de la procédure actuellement en cours, l'office fédéral – tout comme la ville de Rapperswil-Jona et le canton de Saint-Gall – ne souhaite pas s'exprimer davantage sur le sujet.

Selon la «Linth Zeitung», une telle plainte des autorités est rare. Chaque année, l'OFEV n'en recueille qu'une poignée. «Le recours des autorités ne sanctionne que les violations claires du droit», explique une avocate au journal.

Pourquoi le canton a-t-il tout de même accordé une autorisation?

En principe, il est interdit de construire en dehors d'une zone à bâtir et dans un espace réservé aux eaux. Mais Federer a tout de même obtenu un permis de construire pour son nouveau hangar à bateaux en septembre. Pour la bonne raison qu'il existait déjà une autorisation pour une place d'amarrage, que les petites constructions sont en partie autorisées dans l'espace réservé aux eaux et que le hangar à bateaux de Federer sera réduit de 75 à 50 mètres carrés.

Le fait que la Confédération s'interpose malgré tout entre le canton et le vainqueur de 20 titres du Grand Chelem réjouit l'association de protection des rives Rives Publiques. «C'est extrêmement réjouissant pour nous», déclare le président Victor von Wartburg. L'association se bat depuis des années contre le projet de construction de Roger Federer et a déposé une opposition en mai dernier, qui a été rejetée. On ne sait pas encore ce qu'il adviendra du hangar à bateaux.