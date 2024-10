L'aura de Marco Odermatt ne cesse de croître dans le secteur de la publicité. Grâce à son charisme, à son authenticité et à son humilité, il attire de nombreux partenaires. Au point, sans doute, de supplanter très bientôt un certain Roger Federer.

La star du ski est de plus en plus populaire

Marco Odermatt ne se contente pas de faire des prouesses sur les pistes. Photo: keystone-sda.ch 1/5

Nele Bachmann

Marco Odermatt (27 ans) est le meilleur skieur du monde et son aura va désormais bien au-delà des pistes. Impossible de le rater à la télévision, que ce soit dans un spot publicitaire avec la légende du tennis Roger Federer, en faisant la promotion d'appareils ménagers ou en costume pour un clip avec une montre de luxe.

Le visage de Marco Odermatt est connu de plus en plus de monde en Suisse. Mais est-ce uniquement provisoire grâce à ses trois victoires consécutives au classement général de la Coupe du monde? Ou est-il la prochaine grande star de la publicité en Suisse? Remplacera-t-il peut-être un jour Roger Federer comme visage sportif suisse le plus connu?

«Roger Federer est encore celui des deux qui est le plus facile à commercialiser au niveau mondial, car il est sur le marché depuis plus longtemps», explique Felix Murbach, expert en marketing à Zurich. Il ne faut toutefois pas sous-estimer Marco Odermatt dans le monde de la publicité. Selon Felix Murbach, le skieur a un rayonnement crédible et authentique et est considéré dans la branche comme un «surdoué qui a les pieds sur terre». Tout cela le rend très intéressant pour les entreprises.

Outre son authenticité et le rôle de modèle pour un public jeune, il est également très présent sur les réseaux sociaux. Avec un peu plus de 400 000 followers sur Instagram, le champion olympique de 2022 touche un groupe cible jeune et passionné, qui s'intéresse aussi bien aux vêtements portés par son idole qu'aux produits qu'elle utilise.

Des vraies valeurs authentiques

Ce n'est donc pas un hasard si, selon son manager Michael Schiendorfer, Marco Odermatt reçoit chaque semaine une nouvelle demande de coopération. Mais selon lui, la star du ski ne dit pas oui à tout, loin s'en faut. «Les entreprises et leurs valeurs doivent correspondre à Marco. Marco doit aimer les produits et les services des sponsors et, enfin, les personnes qui se trouvent derrière les marques doivent aussi convenir à Marco», explique Michael Schiendorfer à propos de la procédure de sélection des contrats publicitaires du Nidwaldien.



Ce qui est particulier pour une si grande star du sport, c'est le nombre de petites entreprises avec lesquelles Marco Odermatt collabore. «Cela aussi contribue à son authenticité», estime l'expert en marketing Felix Murbach. «Il fait de la publicité pour des choses qu'il aime vraiment lui-même». Que ce soit Intercheese, Vitabad ou Titlis, Marco Odermatt n'a pas que des sponsors issus du glamour et du luxe. Mais ce côté terre à terre est-il authentique ou n'est-il qu'une image fabriquée pour de grands partenaires publicitaires?

Des partenariatsde longue date

Selon Michael Schiendorfer, Marco Odermatt tient véritablement à ses petits sponsors: «Nous entretenons des partenariats avec de petites entreprises depuis des années, parce que cela fait plaisir à Marco. Par exemple, Peter Häfeli d'Intercheese était et est également l'un de ses premiers sponsors». Le partenariat est donc aussi un lien entre deux personnes et pas seulement un échange commercial.

D'autres coopérations sont également en cours depuis de nombreuses années. Ainsi, Electrolux a été l'un des premiers à soutenir la star montante. «Dès 2014, nous avons reconnu en Marco l'énorme potentiel sportif et la passion qu'il apportait au sport», explique Roland Bienz, directeur marketing d'Electrolux Suisse. Et aujourd'hui encore, dix ans plus tard, Marco Odermatt présente toujours des appareils Electrolux dans des spots télévisés. Pour une rémunération bien sûr nettement plus élevée qu'il y a dix ans, alors qu'il n'était encore qu'un inconnu de 17 ans. Marco Bienz ne cite pas de chiffres, mais dit: «Bien sûr, les conditions se sont adaptées à ses succès exceptionnels. Le sponsoring s'est nettement multiplié».

Prend-il la relève de Roger Federer?

Selon Felix Murbach, il y a toujours un certain risque pour les entreprises à miser sur de jeunes sportifs. Néanmoins, cela montre la volonté d'une entreprise de vouloir faire quelque chose de bien pour la société lorsqu'elle soutient des sportifs de la relève. «C'est un signe et cela a un effet authentique. Si un visage aussi populaire que celui de Marco Odermatt se révèle par la suite, c'est encore mieux».



La star du ski a fait le grand saut, passant du statut de sportif à celui de visage apprécié des entreprises et des campagnes publicitaires. Reste à savoir combien de temps il pourra maintenir cette présence médiatique. Roger Federer a encore quelques années d'expérience en affaires d'avance sur lui, mais qui sait, peut-être que Marco Odermatt pourra encore profiter de sa notoriété après sa carrière. Même si, en tant que skieur, il ne pourra jamais atteindre la puissance globale de l'ancien tennisman.