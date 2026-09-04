L'ancien champion de Wimbledon, Pat Cash, est au septième ciel. L'ancienne star du tennis s'est fiancée à la chanteuse Charlotte Hodson.

Cet ancien vainqueur de Wimbledon s'est fiancé avec son grand amour

Cet ancien vainqueur de Wimbledon s'est fiancé avec son grand amour

Lynn Piubel

Encore une belle nouvelle pour Pat Cash! La légende australienne du tennis, aujourd’hui âgée de 61 ans, s’est fiancée à son grand amour, Charlotte Hodson.

L’ancien champion de Wimbledon a annoncé l’heureuse nouvelle sur Instagram, en adressant quelques mots très personnels à sa compagne. «J’ai rencontré mon âme sœur», écrit-il en légende de sa publication, avant d’annoncer avec bonheur qu’elle avait dit «oui».

Un nouveau chapitre s’ouvre ainsi dans la vie de l’ancien champion de Wimbledon. Pat Cash et la chanteuse de 54 ans n’ont officialisé leur relation que l’année dernière. Ensemble, ils s’étaient notamment rendus à Wimbledon, où ils avaient été aperçus dans la Royal Box. Leur histoire d’amour les conduira désormais devant l’autel.

Une victoire entrée dans la légende

En 1987, Pat Cash est entré dans l’histoire sur le gazon sacré de Wimbledon. En finale, il avait battu Ivan Lendl, alors numéro un mondial, pour décrocher le plus grand titre de sa carrière.

Avec son célèbre bandeau à damier sur la tête, l’Australien avait ensuite célébré son triomphe d’une manière restée légendaire: il avait escaladé les gradins du Centre Court pour rejoindre sa famille et partager sa joie.

Le plus grand combat, loin des courts

Mais derrière les succès et la gloire se cachaient aussi des années beaucoup plus difficiles. Pat Cash a parlé ouvertement des graves dépressions dont il a souffert pendant longtemps, ainsi que de son profond sentiment de désespoir.

Ses quatre enfants, nés de précédentes relations, l’ont soutenu durant les périodes les plus sombres. «Ils m’ont sauvé la vie», avait-il un jour confié.

Aujourd’hui, l’ancienne icône du tennis semble à nouveau regarder l’avenir avec confiance. Et cet avenir s’écrit désormais aux côtés de Charlotte Hodson, avec qui il s’apprête à franchir une nouvelle étape importante: le mariage.

Même après avoir rangé sa raquette, Pat Cash est resté fidèle au monde du tennis. Commentateur et invité apprécié lors des grands tournois, il demeure étroitement lié au sport qui a fait sa renommée.

Après les victoires, les trophées et les grands moments qui ont marqué sa carrière, Pat Cash s’apprête peut-être aujourd’hui à vivre l’une de ses plus belles aventures personnelles: celle de dire «oui» à son grand amour.