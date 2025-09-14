Stefanos Tsitsipas traverse actuellement une période difficile en raison de troubles physiques et mentaux qui ont finalement débouché sur de mauvais résultats. Le Grec parle maintenant de cette période «traumatisante».

1/6 Avant son entrée en lice en Coupe Davis contre le Brésil, Stefanos Tsitsipas évoque la période difficile qu'il traverse actuellement. Photo: keystone-sda.ch

Gian-Andri Baumgartner

Stefanos Tsitsipas (27 ans) semble aujourd’hui désemparé. «Je fais tout pour comprendre ce qui m’arrive», confie le Grec à la veille de la rencontre de Coupe Davis entre la Grèce et le Brésil à Athènes. Ce qui l’inquiète le plus, ce sont ses douleurs dorsales récurrentes, contre lesquelles il ne trouve aucun remède malgré la consultation de nombreux spécialistes.

Son combat est aussi mental. Ces douleurs qui surviennent à chaque match le «détruisent émotionnellement». Il s’est beaucoup investi pour retrouver la forme. «Mentalement, cela m’anéantit de voir qu’après tous ces efforts, je ne suis pas capable de jouer», a déclaré le double finaliste de Grand Chelem. «Honnêtement, je vis depuis des semaines des choses très désagréables, dont les gens n’ont aucune idée.»

Une séparation express avec Ivanisevic

Ces problèmes se reflètent dans ses résultats récents: depuis avril, Tsitsipas n’a plus dépassé les huitièmes de finale d’un tournoi ATP et a glissé à la 27e place mondiale. Il y a deux semaines, à l’US Open, il a encore chuté dès le deuxième tour face à l’Allemand Daniel Altmaier (26 ans, 50e mondial) avant de s’emporter. Au moment de la poignée de main, une vive altercation verbale a éclaté entre les deux joueurs.

Cet été, sa rupture avec Goran Ivanisevic (53 ans) a également fait du bruit. Tsitsipas n’avait fait appel à l’ancien coach de Novak Djokovic que pour deux mois. Mais durant cette courte collaboration, l’ancien vainqueur de Grand Chelem n’a pas épargné son protégé: «Je n’ai jamais vu un joueur aussi mal préparé», avait lâché le Croate après le forfait du Grec dès le premier tour de Wimbledon.

Le mot «traumatisme»

Dans ce contexte, il n’est guère étonnant que Tsitsipas parle désormais d’un «traumatisme» vécu ces derniers mois. Alors qu’il se sentait bien à l’entraînement, il arrivait crispé et tendu en match, avec des répercussions directes sur son tennis.

Aujourd’hui, il dit aller mieux qu’il y a deux ou trois semaines, du moins sur le plan physique. Mais il reste incapable de dire quel sera son niveau lors du week-end de Coupe Davis, où il tentera avec la Grèce de décrocher une place pour les qualifications de l’an prochain.



