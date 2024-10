Un succès amplement mérité pour Stan Wawrinka

Stan Wawrinka: une victoire qui fait du bien. Photo: Alex Plavevski

ATS Agence télégraphique suisse

236e mondial, Stan Wawrinka s’est imposé 7-6 (7/2) 7-6 (8/6) devant Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 50), victorieux cette année du tournoi ATP 250 de Lyon et, surtout, huitième de finaliste à Wimbledon. Face à ce redoutable serveur de 21 ans, Stan Wawrinka a su témoigner d’une très grande maîtrise nerveuse. Il a, ainsi, écarté deux balles de premier set à 6-5 15/40 et une balle de second set à 6/5 au jeu décisif. Parfaitement protégé par son service avec ses 13 aces, il a signé un succès amplement mérité.

Au deuxième tour samedi, Stan Wawrinka affrontera Flavio Cobolli (ATP 30). Il rencontrera pour la première fois ce tifoso de la Roma qui est l’une des belles révélations de l’année avec l’ambition de gagner, pour la première fois depuis treize mois, deux matches de suite. Histoire de célébrer de la plus belle des manières sa 125e participation dans un Masters 1000 !