Nick Kyrgios déchaîne les passions: critiques et appel à l’ATP

Ces dernières semaines, Nick Kyrgios (29 ans) s’est plusieurs fois exprimé de manière critique à propos du cas de dopage de Jannik Sinner (23 ans). Dernièrement, l’Australien a même lancé un défi provocateur au numéro un mondial: «Si je jouais contre lui, je pousserais chaque personne dans le public à se dresser contre lui. Je mettrais tout respect de côté».

Avec une telle déclaration, le finaliste de Wimbledon 2022 a clairement mis le feu aux poudres, selon de nombreux fans et experts. «Ces derniers temps, il a fait quelques commentaires déplacés», estime par exemple la joueuse italienne Sara Errani (37 ans), pourtant une admiratrice habituelle de Kyrgios.

Des critiques venant de toutes parts

Marion Bartoli (40 ans), lauréate de Wimbledon en 2013, n’a pas mâché ses mots sur la chaîne française RMC: «Cela ne me surprend pas. Kyrgios ne vit que pour ses déclarations provocantes. Franchement, ça suffit». Et d’ajouter qu’en cas de confrontation directe, «il y aurait toujours, d’un côté, le numéro un mondial, qui a remporté deux titres du Grand Chelem cette année, et de l’autre, Nick Kyrgios, qui n’a pas disputé de match à grand enjeu depuis juin 2023».

L’affaire a pris une nouvelle tournure avec l’intervention d’un groupe de fans. Ceux-ci ont adressé une lettre officielle à l’ATP, exigeant une réaction face aux propos de Kyrgios: «Par la présente, les amateurs de tennis demandent à l’ATP de prendre une position claire et forte contre les attaques constantes, les calomnies et les discours haineux de M. Nick Kyrgios envers certains de ses collègues».

L'ATP va-t-elle réagir?

Les fans se disent «indignés et préoccupés par ces déclarations malveillantes», d’autant plus qu’ils savent, par expérience, que ce type de propos peut inciter des comportements haineux chez certains spectateurs. La lettre fait notamment référence à l’article 8.03 du code de l’ATP, qui interdit explicitement les attaques publiques contre les joueurs, les sponsors, les tournois ou les arbitres.

Les signataires rappellent à l'organisation sa responsabilité: «L’ATP doit protéger les joueurs et, avant tout, le public. Réfléchissez-y, agissez de manière responsable et défendez les principes de respect que vous représentez».

Reste à savoir si l’ATP prendra réellement des mesures contre Nick Kyrgios. Pour l’heure, les précédents montrent que de telles déclarations, aussi polémiques soient-elles, ne mènent que rarement à des sanctions.