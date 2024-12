Un couple de joueurs de tennis dévoile un petit secret juste avant Noël

1/6 Katie Boulter et Alex de Minaur sont en couple depuis mars 2020. Photo: imago/CordonPress

«Nous avions un petit secret», écrivent Alex de Minaur (25 ans) et Katie Boulter (28 ans) sur Instagram, accompagnant leur message d’une photo sur laquelle ils rayonnent de bonheur. Mais un détail attire tout particulièrement l’attention: un magnifique anneau brille sur la main de Katie Boulter, posée avec désinvolture sur l’épaule de son compagnon.

Juste avant les fêtes de Noël, le couple de tennismen a décidé de partager une grande nouvelle avec ses fans: ils se sont fiancés. La photo, devenue virale, a aussitôt été inondée de messages de félicitations venus des quatre coins du monde.

Rien n'a été facile pour Alex de Minaur

L’Australien Alex de Minaur et la Britannique Katie Boulter sont en couple depuis mars 2020. Leur histoire, cependant, n’a pas débuté sous les meilleurs auspices. «La première fois que je lui ai demandé de sortir avec moi, elle m’a directement dit non», a confié Alex de Minaur dans une interview en début d’année. «C’était difficile à accepter, mais comme je suis tenace, j’ai insisté. La deuxième fois, elle m’a répondu 'peut-être', et on s’est lancés. Aujourd’hui, nous en sommes là.»

Ces fiançailles viennent couronner une année mémorable pour les deux athlètes, marquée par des exploits sportifs impressionnants. Alex de Minaur a franchi une étape majeure dans sa carrière en intégrant pour la première fois le top 10 du classement ATP en janvier 2024. De son côté, Katie Boulter, désormais 24e mondiale, a brillé à domicile en remportant son troisième titre à Nottingham en juin.

Histoire d'amour et de succès

Mais ce qui rend leur parcours si unique, c’est leur capacité à partager le succès. Cette même semaine de juin, Alex de Minaur triomphait sur le gazon de 's-Hertogenbosch. «Comment cela a-t-il pu se produire à nouveau?» s’était-il émerveillé sur la plateforme X.

Ce scénario de conte de fées s’était déjà produit quelques mois plus tôt, en mars 2024. Après avoir décroché le titre à Acapulco, Alex s’était précipité à San Diego pour soutenir Katie. La magie avait opéré, puisque Boulter avait également remporté son tournoi.

Ces victoires partagées et ces fiançailles témoignent de la force du lien qui unit Alex de Minaur et Katie Boulter. Leur histoire, faite de persévérance et de succès, inspire leurs fans et rappelle que, dans la vie comme sur le court, tout est possible avec un peu de ténacité et beaucoup de complicité.