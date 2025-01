Novak Djokovic est heureux de sa collaboration avec Andy Murray

Rivaux pendant des années, Novak Djokovic (à droite) et Andy Murray travaillent désormais ensemble. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Heeb

En nommant Andy Murray comme nouvel entraîneur, Novak Djokovic a surpris beaucoup de monde. Les questions ont immédiatement fusé: est-ce que ça peut marcher? Un rival de longue peut-il vraiment aider le Serbe à remporter de nouveaux titres?

Un peu plus d’un mois s’est écoulé depuis cette nomination et un bloc d’entraînement de dix jours a eu lieu en décembre. «C’était fantastique», s’enthousiasme le recordman de victoires en Grand Chelem auprès de l’ATP. Il décrit Andy Murray comme «très méticuleux, engagé et professionnel». Selon Novak Djokovic, le point fort de l’Écossais est qu’il a «une perspective unique sur mon match. Il connaît les forces et les faiblesses de mon style».

Andy Murray, qui était lui-même encore actif jusqu’à l’été dernier, connaît les joueurs du circuit par expérience personnelle: «Il connaît les meilleurs joueurs, les jeunes et l’amplitude de leur jeu», poursuit le Serbe. C’est pourquoi l’actuel numéro 7 mondial se réjouit beaucoup de la poursuite de cette collaboration. «En plus de sa mentalité de champion, qui nous convient bien, il a un regard différent, ce dont je peux sans aucun doute profiter sur le court.»

Une collaboration après l’Open d’Australie?

Mais le fait qu’un ancien adversaire prenne désormais place dans le box de Novak Djokovic – ce sera le cas pour la première fois à l’Open d’Australie (à partir du 12 janvier) – reste une chose «étrange» pour le champion: «C’était un peu bizarre de lui faire part de mes pensées et de mes sentiments sur le court, de ce que je traversais et de la manière dont je jugeais mon match. Après tout, il était l’un de mes plus grands rivaux», concède-t-il.

Il est pour l’heure impossible de savoir combien de temps durera la collaboration entre les deux hommes. Nul doute que l’on y verra plus clair après l’Open d’Australie, où Novak Djokovic sera bien décidé à décrocher son 25e titre en Grand Chelem.

Hormis sa victoire olympique à Paris, le «Djoker» a dû terminer l’année 2024 sans titre. Pour la première fois depuis la saison 2010, il n’a remporté aucun des quatre plus grands tournois de l’année. Cette semaine, le Serbe lance sa saison à Brisbane et court après le 100e titre ATP de sa carrière.