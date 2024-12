L'équipe de Suisse éliminée de la United Cup

L'équipe de Suisse est définitivement éliminée de la United Cup en Australie après les matches de poule. La qualification pour les quarts de finale n'est plus possible.

Dominic Stricker et Belinda Bencic n'auront pas réussi à propulser la Suisse en quart de finale.

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse ne peut plus rejoindre les quarts de finale de la United Cup. Le format de cette compétition par équipes mixtes stipule que les vainqueurs des six groupes ainsi que les meilleurs deuxièmes atteignent les quarts de finale à Sydney et à Perth.

L'équipe de Suisse, composée de Dominic Stricker et Belinda Bencic, a joué ses matches contre la France (2-1) et l'Italie (0-3) à Sydney. La deuxième place du groupe se jouera entre la Grande-Bretagne, l'Argentine et l'Australie qui se retrouvent mieux positionnés que la Suisse en raison des performances en matches individuels.