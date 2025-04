«Pourquoi ne pas remporter le titre une deuxième fois?»

La Suisse affronte la Pologne et l'Ukraine pour une place en finale de la Billie Jean King Cup. Jil Teichmann explique la «recette du succès» de l'équipe du capitaine Heinz Günthardt.

En 2022, les Suissesses ont remporté la Billie Jean King Cup. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Marco Pescio

À quel point les Suissesses se montrent-elles flexibles ces jours-ci? Lorsque l'équipe de tennis suisse se produira à partir de jeudi dans la ville polonaise de Radom, elle le fera sur une surface exceptionnelle.

Une surface qui n'existe que pour un seul tournoi: le WTA 500 de Stuttgart. Il s'agit en effet d'un court en terre battue construit spécialement pour les prochains matches qualificatifs de la Billie Jean King Cup. Une adaptation rapide à la surface sera décisive, car les adversaires, la Pologne (jeudi) et l'Ukraine (samedi), sont piégeuses. L'Ukraine dispose justement de deux joueuses de haut niveau, Elina Svitolina (WTA 18) et Marta Kostyuk (WTA 25). La Pologne, avec le numéro 2 mondial Iga Swiatek, l'est logiquement aussi, mais la superstar ne figure pas dans la sélection.

Toujours est-il que la Suisse peut se présenter en force malgré le forfait de Belinda Bencic (WTA 42). Viktorija Golubic (WTA 93), Jil Teichmann (WTA 96) et Céline Naef (WTA 142) sont en lice. Les deux premières avaient remporté le titre en novembre 2022 – avec Bencic et Simona Waltert (WTA 162).

«Bonne dynamique dans l'équipe»

Il s'agit maintenant en Pologne de passer le cap des qualifications. Et Jil Teichmann croit à un nouveau bon parcours des Suissesses: «C'est bien de voir que nous avons toutes retrouvé le chemin de l'excellence ces derniers mois. Et nous avons bien sûr beaucoup de projets.»

Elle dit que toute l'équipe se réjouit beaucoup des rassemblements, car les joueuses s'entendent aussi très bien en privé: «Nous créons à chaque fois directement une bonne dynamique dans l'équipe. Sur le papier, nous ne sommes pas toujours favorites, mais nous pouvons souvent compenser cela par cette énergie qui s'enflamme au sein de l'équipe. C'est la recette de notre succès.»

Puis elle ajoute: «Nous avons déjà été en finale en 2021, nous l'avons gagnée en 2022. Pourquoi ne pourrions-nous pas remporter le titre une nouvelle fois?» Eh bien, dès jeudi, la première pierre pourrait au moins être posée. Seul le premier de ce groupe de trois se rendra en novembre à la phase finale à Shenzhen, en Chine.