Enfin! Stan Wawrinka a fini par gagner un match sur terre battue ce lundi, lui qui a passé le premier tour des qualifications du Masters 1000 de Rome.

Enfin une victoire pour Stan Wawrinka sur terre battue

Enfin une victoire pour Stan Wawrinka sur terre battue

Stan Wawrinka (ATP 125) tient son premier succès de l'année sur terre battue. Le «quadra» vaudois a passé le 1er tour des qualifications du Masters 1000 de Rome, tout comme Leandro Riedi (ATP 128).

Battu d'entrée dans le Challenger de Naples, le Masters 1000 de Monte-Carlo, l'ATP 500 de Barcelone puis le Challenger d'Aix-En-Provence, Stan Wawrinka a toutefois dû batailler pour débloquer son compteur de victoires sur terre battue. Il s'est imposé 4-6 7-6 (7/5) 6-1 devant Stefano Travaglia (ATP 141).

L'ex-no 1 mondial a eu besoin de 2h14 pour vaincre la résistance de l'Italien. Mené 6-4 4-2, il s'est retrouvé à deux points de la défaite à 5/5 dans le tie-break de la deuxième manche, avant de serrer sa garde et de dominer les débats dans le set décisif.

Un match plus facile pour Leandro Riedi

Leandro Riedi a passé un début de journée plus tranquille au Foro Italico. Le Zurichois a dominé le Lituanien Vilius Gaubas (ATP 121) 6-4 6-2. Il défiera mardi au 2e et dernier tour des qualifications l'Argentin Francisco Comesaña (ATP 114), alors que Stan Wawrinka défiera l'Espagnol Pablo Carreño Busta (ATP 91, ex-no 10).

Les trois Suissesses engagées au 1er tour de ces qualifications ont également remporté leur match lundi. Simona Waltert (WTA 91), Rebeka Masarova (WTA 160) et Jil Teichmann (WTA 196) se sont toutes les trois imposées en deux sets. Elles auront encore besoin d'une victoire pour rejoindre Belinda Bencic (WTA 12) et Viktorija Golubic (WTA 90) dans le tableau principal.