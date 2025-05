Roger Federer va pouvoir revenir là où tout s'est arrêté

La Laver Cup reviendra à Londres en 2026. L'O2 Arena accueillera en effet la rencontre annuelle entre les meilleurs joueurs européens et le reste du monde. C'est dans cette enceinte que Roger Federer avait mis fin à sa carrière.

Roger Federer ramènera la Laver Cup à Londres en 2026. Photo: CJ GUNTHER

ATS Agence télégraphique suisse

La Laver Cup va faire son retour à Londre. L'événement, qui avait déjà eu lieu dans la capitale anglaise en 2022 pour le dernier match de Roger Federer avant sa retraite, se tiendra du 25 au 27 septembre 2026. «Mon dernier match en 2022 a été riche en émotions et en souvenirs inoubliables. Entouré de mes coéquipiers, qui étaient aussi mes plus grands rivaux, j'ai vécu tout ce dont je pouvais rêver», a déclaré Federer, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem et cofondateur de la Laver Cup.

«Je suis vraiment impatient de retourner dans ce lieu si spécial, cette fois en tant que fan, et de revivre l'incroyable ambiance de la Laver Cup», a-t-il ajouté.

Nommée en l'honneur de la légende australienne du tennis Rod Laver, la compétition oppose deux équipes de six joueurs dans une série de matches en simple et en double pendant trois jours. L'édition 2025 se déroulera à San Francisco du 19 au 21 septembre.