Le mythe de Roger Federer en prend un coup. Toni Nadal, l’oncle et ancien coach de Rafael Nadal, s’est récemment exprimé lors d’une interview accordée à Euronews. Ses propos? Explosifs, surtout pour les admirateurs du Suisse.

Blick Sport

«Celui qui a le mieux joué, c’est Roger Federer. Le meilleur, c’est Novak Djokovic. En durée et parce que Djokovic a gagné plus de titres que les autres. Qui pourrait être le meilleur sans les blessures ? Mon neveu, 'Rafa', mais il a souvent été blessé. Et, finalement, le meilleur est Djokovic, mais à mon avis, ce que j’ai vu sur le court quand Federer jouait, personne ne l’a jamais fait. »

Cette déclaration faire à «Euronews», bien qu’équilibrée dans sa forme, contient un message qui pourrait hérisser les poils des supporters helvétiques: Federer, malgré son élégance légendaire, n’est pas le meilleur, du moins aux yeux de Toni Nadal. Si Novak Djokovic, avec ses 24 titres du Grand Chelem et sa longévité exceptionnelle, est considéré comme le numéro un, Federer reste cantonné au rôle de celui qui fait le mieux les choses... sans pour autant être le plus grand. Une nuance subtile, mais lourde de sens pour les Suisses, qui ont toujours vu en Federer un symbole de perfection sur les courts.

Au-delà de la provocation, ces paroles soulignent l’éternel débat autour du « GOAT » (Greatest of All Time) dans le tennis mondial. Federer incarne la pureté du jeu, Nadal la combativité, tandis que Djokovic semble cumuler à lui seul la rigueur mentale, le physique et la constance statistique.

Si cette déclaration va sans doute soulever des vagues de critiques, il est indéniable qu’elle reflète une certaine réalité: Djokovic, en termes de chiffres et de records, domine aujourd’hui ses rivaux. Reste à savoir comment réagiront les fans suisses à cette nouvelle attaque contre leur héros. Alors, Federer, vraiment éclipsé par Djokovic ? Le débat est lancé même si, pour Toni Nadal, cela ne fait aucun doute.