Jérôme Kym victorieux
La Suisse prend l'avantage en Coupe Davis contre la Tunisie

La Suisse mène 1-0 contre la Tunisie à Bienne en barrage de Coupe Davis. Jérôme Kym a battu Moez Echargui 7-6 (7/2) 6-4. Le deuxième simple opposera Leandro Riedi à Alla Trifi.
Publié: il y a 41 minutes
Jérôme Kym a maîtrisé son sujet vendredi.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse mène 1-0 contre la Tunisie à Bienne en barrage de Coupe Davis. Jérôme Kym a battu Moez Echargui 7-6 (7/2) 6-4 pour apporter le premier point aux Helvètes. Le deuxième simple opposera dès 16h Leandro Riedi à Alla Trifi.

Jérôme Kym (22 ans) s'est imposé de manière méritée contre un adversaire de onze ans plus âgé que lui. Lors de la seconde manche, l'Argovien a dû sauver trois balles de break avant de prendre le service du Tunisien pour mener 5-4 dans ce qui a été le seul break de la rencontre. Le Suisse a ensuite converti sa deuxième balle de match pour s'imposer après 113 minutes de jeu.

