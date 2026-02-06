La Suisse prend l'avantage en Coupe Davis contre la Tunisie

ATS Agence télégraphique suisse
La Suisse mène 1-0 contre la Tunisie à Bienne en barrage de Coupe Davis. Jérôme Kym a battu Moez Echargui 7-6 (7/2) 6-4 pour apporter le premier point aux Helvètes. Le deuxième simple opposera dès 16h Leandro Riedi à Alla Trifi.
Jérôme Kym (22 ans) s'est imposé de manière méritée contre un adversaire de onze ans plus âgé que lui. Lors de la seconde manche, l'Argovien a dû sauver trois balles de break avant de prendre le service du Tunisien pour mener 5-4 dans ce qui a été le seul break de la rencontre. Le Suisse a ensuite converti sa deuxième balle de match pour s'imposer après 113 minutes de jeu.
