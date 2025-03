Carlos Alcaraz irrité par une lettre explosive

1/5 Une lettre du syndicat des joueurs fondé par Novak Djokovic déchaîne les passions. Photo: keystone-sda.ch

Nicola Abt

Un communiqué rédigé par le syndicat des joueurs de tennis PTPA, cofondé par la superstar Novak Djokovic, a du plomb dans l’aile. Celle-ci accuse les principales organisations de tennis de former un «cartel» ainsi qu’un «système corrompu, illégal et abusif». Bien que celui-ci ne mentionne pas explicitement le Serbe, il fait partie du comité exécutif du syndicat.

Une citation du quadruple vainqueur du Grand Chelem Carlos Alcaraz figure aussi dans le communiqué. L’Espagnol critique le calendrier chargé. Interrogé à ce sujet, le joueur s’est montré surpris. «Je ne l’ai vu qu’hier sur les réseaux sociaux», a déclaré le vainqueur de Wimbledon avant le Masters ATP de Miami.

Il précise ensuite: «Comme je n’étais pas au courant, je ne soutiens pas cette lettre.» Et ce, bien qu’il soit d’accord avec certaines critiques de la PTPA. Celle-ci pointe notamment du doigt les charges élevées pour les professionnels, une saison trop longue et des accords pour empêcher les compétitions entre les tournois.

Nick Kyrgios soutient la démarche

Le syndicat a même déposé plainte avec plus d’une douzaine de joueurs de tennis professionnels aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans l’Union européenne. L’un d’entre eux, Nick Kyrgios, soutient cette démarche. «Je sais que moi et beaucoup d’autres joueurs ne sommes pas satisfaits des structures et de tout ce qui se passe dans le tennis», a déclaré l’Australien lors d’un entretien avec Sky Sports.

Les organisations professionnelles ATP et WTA ainsi que la fédération internationale ITF se défendent de ces accusations. «Nous rejetons fermement les affirmations de la PTPA, considérons que la plainte est totalement infondée et défendrons vigoureusement notre position», ont-elles fait savoir dans un communiqué.

Novak Djokovic avait fondé la PTPA en 2021 avec le professionnel canadien Vasek Pospisil. «Il ne s’agit pas d’argent, mais d’équité, de sécurité et de dignité humaine fondamentale», avait déclaré le Canadien.