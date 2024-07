Dominic Stricker jouera le Challenger de Zoug

Dominic Stricker (ATP 149) disputera le Challenger de Zoug (22-28 juillet), annoncent les organisateurs de ce tournoi doté de quelque 150'000 euros (archive).

Le Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 97) devrait être la tête de série d'un tableau dans lequel figurera aussi le fantasque Français Benoît Paire.

En manque de compétition depuis son retour en juin et après son élimination au 1er tour à Wimbledon, Stricker a besoin de matches pour se situer. La terre battue de Zoug coit constituer un cadre idéal pour le gaucher bernois, sur la touche durant le premier semestre en raison de douleurs au dos. «Le plus important pour moi en ce moment est de trouver mon niveau, de retrouver le rythme des matches et de simplement profiter du fait que je suis de retour sur le circuit», a-t-il déclaré dans un communiqué.