DE
FR

«Il m'a botté le derrière»
Jannik Sinner matte Novak Djokovic à Riyad

En Arabie saoudite, au tournoi d'exhibition Six Kings Slam, Jannik Sinner n'a fait qu'une bouchée de Novak Djokovic, jeudi soir. Victoire en deux sets, 6-4, 6-2.
Publié: il y a 17 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
Partager
Écouter
Jannik Sinner l'a emporté facilement, en deux sets.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Il aura fallu 61 minutes à Jannik Sinner pour venir à bout de Novak Djokovic, en demi-finales à Ryiad. L'Italien de 24 ans était en toute grande forme, porté par un service impeccable et une frappe de balle toujours autant puissante. Jannik Sinner s’offre ainsi une nouvelle finale face à Carlos Alcaraz, son concurrent numéro un en ce moment.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«Je suis désolé que vous n'ayez pas pu assister à un match plus long aujourd'hui, a déclaré Novak Djokovic au terme de la rencontre. Aujourd'hui, il m'a botté le derrière, si vous me permettez l'expression. Jannik frappait la balle de tous les côtés et était tout simplement trop fort.» Le Serbe a tenu à rendre hommage à son adversaire, lequel a répondu, sur le ton propre à un tournoi d'exhibition, avec beaucoup de respect: «Je considère Novak comme une véritable idole. Jouer contre lui est un immense honneur et un privilège.»

Finale au sommet

Samedi, la finale du Six Kings Slam mettra donc aux prises Jannik Sinner à Carlos Alcaraz. Le vainqueur empochera la somme de... six millions de dollars.

À lire aussi sur le tennis
Fin de saison prématurée pour Dominic Stricker
Déchirure du ligament
Fin de saison prématurée pour Dominic Stricker
Nick Kyrgios: «La Direction de l'ATP est italienne, Jannik Sinner aussi...»
Propos agressifs
Nick Kyrgios: «La Direction de l'ATP est italienne, Jannik Sinner aussi...»
Découvrez nos contenus sponsorisés
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus