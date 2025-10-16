Jannik Sinner matte Novak Djokovic à Riyad

Dernière mise à jour: il y a 16 minutes

En Arabie saoudite, au tournoi d'exhibition Six Kings Slam, Jannik Sinner n'a fait qu'une bouchée de Novak Djokovic, jeudi soir. Victoire en deux sets, 6-4, 6-2.

Jannik Sinner l'a emporté facilement, en deux sets. Photo: Getty Images

Blick Sport

Il aura fallu 61 minutes à Jannik Sinner pour venir à bout de Novak Djokovic, en demi-finales à Ryiad. L'Italien de 24 ans était en toute grande forme, porté par un service impeccable et une frappe de balle toujours autant puissante. Jannik Sinner s’offre ainsi une nouvelle finale face à Carlos Alcaraz, son concurrent numéro un en ce moment.

«Je suis désolé que vous n'ayez pas pu assister à un match plus long aujourd'hui, a déclaré Novak Djokovic au terme de la rencontre. Aujourd'hui, il m'a botté le derrière, si vous me permettez l'expression. Jannik frappait la balle de tous les côtés et était tout simplement trop fort.» Le Serbe a tenu à rendre hommage à son adversaire, lequel a répondu, sur le ton propre à un tournoi d'exhibition, avec beaucoup de respect: «Je considère Novak comme une véritable idole. Jouer contre lui est un immense honneur et un privilège.»

Finale au sommet

Samedi, la finale du Six Kings Slam mettra donc aux prises Jannik Sinner à Carlos Alcaraz. Le vainqueur empochera la somme de... six millions de dollars.