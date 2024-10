Alexander Ritschard est actuellement le Suisse le mieux classé au classement ATP. Photo: Urs Lindt/freshfocus 1/7

Marco Pescio

Au beau milieu de la difficile phase de transition que traverse le tennis suisse, un homme parvient encore à maintenir le drapeau rouge et blanc dans le top 100 mondial: Alexander Ritschard. Il s'agit de la première fois depuis juillet qu'un homme franchit cette barre symbolique des cent meilleurs joueurs mondiaux. Il ne s'agit pas de l'un des jeunes loups comme Dominic Stricker (22 ans), Leandro Riedi (22 ans) ou Jérôme Kym (21 ans), ni du triple vainqueur du Grand Chelem Stan Wawrinka (39 ans), mais d'un homme de 30 ans. Un joueur qui s'estime chanceux de pouvoir encore jouer au tennis - et qui réussit tardivement, avec encore plus de mérite peut-être.

Alexander Ritschard a provisoirement couronné sa saison à Lisbonne en remportant son troisième titre Challenger de la saison et affiche pour la première fois un classement à deux chiffres en se classant 99e. Dans la capitale portugaise, le Zurichois est plus âgé que chacun de ses adversaires, mais il fait valoir toute son expérience - et déclare après coup: «Je me considère toujours comme jeune. Les gens dans le monde du tennis voient mon âge et disent: 'Ouf, il a déjà 30 ans'. Mais pour moi, c'est peut-être maintenant que ça commence vraiment». Il veut voir où son chemin le mènera encore.

Encore plus fort: grâce à sa nouvelle position dans le classement mondial, il a même de bonnes chances d'obtenir une place fixe dans le tableau principal de l'Open d'Australie en janvier. Après deux participations en Grand Chelem par la voie difficile des qualifications (en 2022 à Wimbledon et à l'US Open), il s'agirait là aussi d'une étape importante dans sa carrière.

«Cela aurait pu mettre un terme précoce à ma carrière»

Durant son adolescence et sa jeunesse, Alexander Ritschard a dû faire face à d'importants problèmes de santé. Des troubles de la croissance, causés par une malformation congénitale, l'ont freiné. Quatre opérations ont été nécessaires parce qu'une côte au niveau de l'épaule droite a obstrué une artère. Comme son bras ne recevait plus de sang, il a frôlé l'amputation avant que les médecins ne trouvent un moyen d'ouvrir l'artère au moyen d'une endoprothèse. Alexander Ritschard est conscient de sa chance: «Cela aurait pu mettre un terme précoce à ma carrière de tennisman». Oui, toute la vie de cet athlète de 1,93 m, dont la mère est américaine et qui a étudié à l'université de Virginie à Charlottesville, aurait été complètement chamboulée.

Mais son bras s'est rétabli et il a pu poursuivre son rêve. Et les fans de tennis suisses en profitent également. Après avoir rejoint entre-temps la fédération américaine, il a fait ses débuts en Coupe Davis pour la Suisse en 2022. Et aujourd'hui, il est même le numéro 1 du pays.